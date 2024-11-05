Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Bakan Şimşek açıkladı: Hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabilecek...

Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı. Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor. Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.

Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceğini belirtmişti.