Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
12:46
Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Bakan Şimşek açıkladı: Hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabilecek...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu. Kira sözleşmelerinin daha güvenli şekilde hazırlanabileceğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor." ifadelerini kullandı.