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Haberler Galeri Memur ve emekli zammı için 3'lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:26

Memur ve emekli zammı için 3'lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!

Memur ve emekli zammı hesaplamasında Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi dikkat çekiyor. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle ocak ayında memura ve emekliye zam ne kadar olacağına dair bir rakam ortaya çıkmıştı. Peki piyasanın enflasyon beklentisine göre Ocak'ta emekli ve memur zammı ne kadar olur? İşte yılda 2 kez zam alan memur ve emekli maaşı için merak edilen 3'lü hesap…

FARUK ERDEM
Memur ve emekli zammı için 3’lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!

Merkez Bankası, memur ve emekli zammı hesaplamasında kullanılabilecek 3 veri yayımladı. Bunlar yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi. Bu 3 veriye göre yeni emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen o oranlar…

Memur ve emekli zammı için 3’lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!

TCMB'NİN 3 VERİSİ İLE YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI

Merkez Bankası memur ve emekli zammı için 3 önemli veri yayımladı: Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi. Banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, enflasyon tahmininin üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. Piyasanın enflasyon beklentisinin ise yüzde 43.31 olduğu bildirildi. Enflasyon oranı, memur ve emekli zammı için belirleyici olduğundan bu veriler dikkat çekiyor. SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için zam oranı 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenirken, memur maaşı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Peki Merkez Bankası'nın ve piyasanın tahminlerine göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte o oranlar…

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Memur ve emekli zammı için 3’lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ORAN ARTTI

Merkez Bankası yıl sonunda yüzde 38 enflasyon beklerken yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 43.31 çıktı. Böylece memur ve emekli maaşı için yeni zam oranı yükseldi. İşte emekli maaşı ve memur zammı için yeni oranlar…

Memur ve emekli zammı için 3’lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.

Memur ve emekli zammı için 3’lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!

EMEKLİYE ZAM ORANI RAPORA GÖRE YÜZDE 10.65

Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emekli maaşı için yeni artış oranını verecek.

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