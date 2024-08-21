Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
07:26
Memur ve emekli zammı için 3'lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!
Memur ve emekli zammı hesaplamasında Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi dikkat çekiyor. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle ocak ayında memura ve emekliye zam ne kadar olacağına dair bir rakam ortaya çıkmıştı. Peki piyasanın enflasyon beklentisine göre Ocak'ta emekli ve memur zammı ne kadar olur? İşte yılda 2 kez zam alan memur ve emekli maaşı için merak edilen 3'lü hesap…