Memur ve emekli zammı için 3’lü hesap! Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak rakamları ortaya çıkıyor!

TCMB'NİN 3 VERİSİ İLE YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI

Merkez Bankası memur ve emekli zammı için 3 önemli veri yayımladı: Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi. Banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, enflasyon tahmininin üst bandını ise yüzde 42 olarak açıkladı. Piyasanın enflasyon beklentisinin ise yüzde 43.31 olduğu bildirildi. Enflasyon oranı, memur ve emekli zammı için belirleyici olduğundan bu veriler dikkat çekiyor. SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı için zam oranı 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenirken, memur maaşı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Peki Merkez Bankası'nın ve piyasanın tahminlerine göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte o oranlar…