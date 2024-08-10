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Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 07:19

Memurları sevindirecek yıllık izin kararı: Kamu Denetçiliği Kurumu son noktayı koydu

Yaz dönemiyle birlikte kamu çalışanları yıllık izinlerini yapmak için programlar yaparken, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı...

ÖNDER YILMAZ
Memurları sevindirecek yıllık izin kararı: Kamu Denetçiliği Kurumu son noktayı koydu

KDK, memuru rahatlatan bir karara imza atarak "izinler en fazla üçe bölünür" genelgesinin iptalini istedi. Kurum, "Yıllık izinlere bölme sınırı konulamaz" dedi.

Memurları sevindirecek yıllık izin kararı: Kamu Denetçiliği Kurumu son noktayı koydu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirten KDK, yıllık izinlere "bölme" sınırı konulamayacağına karar verdi. Böylece kamu çalışanları idareyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabilecek.

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Memurları sevindirecek yıllık izin kararı: Kamu Denetçiliği Kurumu son noktayı koydu

HIZLA İŞLEME ALINARAK İNCELENDİ

SABAH'ın edindiği bilgiye göre, KGM'de çalışan bir personel yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istedi.

Memurları sevindirecek yıllık izin kararı: Kamu Denetçiliği Kurumu son noktayı koydu

Ancak genel müdürlük yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" belirtti. Personel "mağduriyet yaşadığını" öne sürerek konuyu KDK'ya taşıdı.

Memurları sevindirecek yıllık izin kararı: Kamu Denetçiliği Kurumu son noktayı koydu

KDK Başkanı Şeref Malkoç yaz dönemi olması nedeniyle başvuruyu hızla işleme alıp inceleme başlattı. KDK uzmanları KGM ile temasa geçerek izahat istedi.

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