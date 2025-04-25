Merkez’den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...

KARAHAN'DAN SIKI DURUŞ MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumunda faiz ve enflasyonla ilgili gelecek döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Enflasyonda düşüşün devam ettiğini ancak risklerin canlı olduğunu ifade eden Karahan, "Sıkı para politikası duruşu, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecektir. Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonu ve altta yatan eğilimi dikkate alarak öngörülen dezenflasyon yolunun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" açıklamalarında bulundu.