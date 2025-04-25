Giriş Tarihi: 25.04.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
11:47
Merkez'den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı sürpriz faiz kararıyla piyasalar yeniden şekillendi. Böylelikle pek çok yabancı kurumun Merkez'in nisan ayında faizleri pas geçeceğine dair tahminleri boşa çıktı. Yatırımcı cephesinde ise altın fiyatları ve mevduat faizleri ön planda kalmaya devam ediyor. Altın, yeni yıla giriş yaptığı 2,965 lira seviyelerini geride bırakıp 4 bin liranın üzerindeki seyrine devam ederken mevduatta faizler bazı bankalarda yüzde 50'ye dayandı. İşte detaylar…