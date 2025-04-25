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Haberler Galeri Merkez'den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.04.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:47

Merkez'den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı sürpriz faiz kararıyla piyasalar yeniden şekillendi. Böylelikle pek çok yabancı kurumun Merkez'in nisan ayında faizleri pas geçeceğine dair tahminleri boşa çıktı. Yatırımcı cephesinde ise altın fiyatları ve mevduat faizleri ön planda kalmaya devam ediyor. Altın, yeni yıla giriş yaptığı 2,965 lira seviyelerini geride bırakıp 4 bin liranın üzerindeki seyrine devam ederken mevduatta faizler bazı bankalarda yüzde 50'ye dayandı. İşte detaylar…

SEVDE NUR DEMİR
Merkez’den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı ve sıkı duruş mesajları mevduat faizleri için itici bir güç olurken küresel ticari arenada artan belirsizlik altını tarihi rekorların üzerine taşıdı. Mevduat faizleri ve altın fiyatlarında son durum nedir?

Merkez’den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...

KARAHAN'DAN SIKI DURUŞ MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumunda faiz ve enflasyonla ilgili gelecek döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Enflasyonda düşüşün devam ettiğini ancak risklerin canlı olduğunu ifade eden Karahan, "Sıkı para politikası duruşu, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecektir. Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonu ve altta yatan eğilimi dikkate alarak öngörülen dezenflasyon yolunun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" açıklamalarında bulundu.

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Merkez’den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...

Merkez Bankası 17 Nisan günü gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın kararından önce Morgan Stanley'den JPMorgan'a kadar pek çok yabancı kurum faizlerin sabit bırakılacağı konusunda benzer görüş bildirdiler. Goldman Sachs ve Jefferies ise politika faizleri için yüzde 46 öngörüsünde bulundu.

Merkez’den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ocak 2025'te aylık enflasyon yüzde 5 olarak ölçülürken yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak kayıtlara geçti. Şubatta yıllık enflasyon 39,05 aylık TÜFE yüzde 2,27 oldu. Mart ayında ise yıllık 38.10 şeklinde gerçekleşirken aylık yüzde 2,46 seviyesinde ölçüldü.

Merkez’den sıkı duruş mesajı! Yatırımcı yol ayrımında: Altın mı, mevduat mı? İşte detaylar...

Piyasa Katılımcıları Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. Buna göre nisan ayında yüzde 3,07, mayıs ayında yüzde 2,20, haziran ayında 1.70'lik aylık enflasyon gelmesi bekleniyor.