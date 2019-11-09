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  • Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

Emeklinin ocak zammı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. zamlarının ne kadar olacağını takip eden vatandaşlar internet üzerinden 'emekli maaş zammı ne kadar olacak? 'en düşük ne kadar? '' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Memur emeklileri için ocak zammı yüzde 4.31 olarak görünürken, en düşük maaş ise 2 bin 631 lira. Enflasyon oranları ile gerçekleşen zamlara göre kasım ve aralık ayında çıkacak verilere göre zamlar yükselebilecek. İşte emekli maaşı ve ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 10:36
Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

Ocak zammı için sadece SSK ve Bağ- Kur emeklileri değil, memur emeklilerinin gözü de enflasyon verilerinde. Maaşlara Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark da yansıtılacağı için, memur emeklileri verileri yakından izliyor.

Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıkmasıyla, memur emeklilerine yüzde 0.31 fark oluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4.31'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak.

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Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

FARK YÜKSELEBİLİR

Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1.65, beklenti anketine göre ise yüzde 2.3 olabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira.

Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

Bu maaş, yüzde 4.31 artışa göre 2 bin 631 liraya ulaşacak.

Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

Eğer Ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e çıkarsa bu maaş 2 bin 665 liraya, yüzde 2.3 farkla yüzde 6.3'e ulaşırsa 2 bin 681 liraya yükselecek.

Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

İŞTE ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...
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