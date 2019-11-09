Milyonlarca emekliye ve memura yeni zam geliyor! İşte öğretmen, kaymakam, hemşire, mühendis maaşları...

Emeklinin ocak zammı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Emekli zamlarının ne kadar olacağını takip eden vatandaşlar internet üzerinden 'emekli maaş zammı ne kadar olacak? 'en düşük emekli maaşı ne kadar? 'emekliye ocak zammı' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Memur emeklileri için ocak zammı yüzde 4.31 olarak görünürken, en düşük maaş ise 2 bin 631 lira. Enflasyon oranları ile gerçekleşen zamlara göre kasım ve aralık ayında çıkacak verilere göre zamlar yükselebilecek. İşte emekli maaşı ve ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...