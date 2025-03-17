Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
06:37
Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi? Soruların cevabı SABAH'ta
Ramazan ayında çalışanların hakları ve işverenlerin sorumluluklarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, çalışanların Ramazan'daki hakları neler? Oruç tutan çalışanların yemek paraları kesilir mi? Oruç tuttuğu için öğlen dinlenme arasını kullanmayan işçi erken paydos yapabilir mi? Çalışanlar Ramazan'da yıllık izin kullanabilir mi? Çalışanlara işyerinde oruçlu olup olmadığı sorulabilir mi? Tüm bu sorularını yanıtları İŞ'İN DOĞRUSU'nda...