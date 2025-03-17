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Haberler Galeri Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi? Soruların cevabı SABAH'ta
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:37

Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi? Soruların cevabı SABAH'ta

Ramazan ayında çalışanların hakları ve işverenlerin sorumluluklarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, çalışanların Ramazan'daki hakları neler? Oruç tutan çalışanların yemek paraları kesilir mi? Oruç tuttuğu için öğlen dinlenme arasını kullanmayan işçi erken paydos yapabilir mi? Çalışanlar Ramazan'da yıllık izin kullanabilir mi? Çalışanlara işyerinde oruçlu olup olmadığı sorulabilir mi? Tüm bu sorularını yanıtları İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

ÖNDER YILMAZ
Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi? Soruların cevabı SABAH’ta

İşyeri kültürü haline gelerek düzenli bir şekilde yapılan Ramazan kolisi yardımı, kıdem tazminatına esas ücrete dahil ediliyor. Çalışanların yıllık ücretli izinlerini Ramazan ayında kullanma hakkı da var!

Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi? Soruların cevabı SABAH’ta

ERKEN PAYDOS YAPILABİLİR

Oruç tuttuğu için öğlen dinlenme arasını kullanmayan işçi erken paydos yapabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Ara dinlenmesi" başlıklı 68. maddesinde, işçilerin dinlenme süreleri düzenleniyor. Buna göre, işçilere, 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7,5 saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verileceği öngörülüyor.

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Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi? Soruların cevabı SABAH’ta

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabiliyor. Dolayısıyla günlük çalışma süresine bağlı olarak işçilere ara dinlenmesi verilmesi zorunlu. Bununla birlikte, Ramazan ayı süresince oruç tutan işçilerin çalışma sürelerinde, işçi ve işverenin aralarında anlaşmaları suretiyle değişiklik yapılabilmesi mümkün.

Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi? Soruların cevabı SABAH’ta

Oruç tutan çalışanlar Ramazan'da yıllık izin kullanabilir mi?

Oruç tutan çalışanlar, diğer tüm çalışanlar gibi, hak ettikleri yıllık ücretli izinlerini Ramazan ayında da kullanabilir. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esasları belirlenmekte. En az bir yıl çalışmış her işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. Mevzuatta, yıllık ücretli izinlerin Ramazan ayında kullanılamayacağına dair herhangi bir kısıtlama bulunmamakta. Özetle, yıllık ücretli izne hak kazanmış bir işçinin, usulüne uygun talepte bulunarak Ramazan ayında da iznini kullanabilmesi mümkün

Ramazan ayında çalışanların hakları neler? Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi? Soruların cevabı SABAH’ta

Ramazan nedeniyle işyeri kapatılıp çalışanlar yıllık izne çıkarılabilir mi?

İşveren, belirli koşullar altında işyerini kapatıp çalışanlarına toplu yıllık izin yaptırabilir. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin "Toplu izin" başlıklı 10. maddesine göre, öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde, işverenin toplu izin kullandırması söz konusu. Bununla birlikte, Ramazan süreci tek başına işyerinin kapatılması ve zorunlu yıllık izin kullandırılması için doğrudan bir yasal gerekçe teşkil etmemekte. Bu durum, genel toplu izin esasları çerçevesinde değerlendirilir.