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Haberler Galeri Şeker Yatırım halka arz oluyor! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 09:56

Şeker Yatırım halka arz oluyor! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Şeker Yatırım halka arz ne zaman belli oldu. Bu hafta 3 yeni şirket paylarını dağıtacak. O şirketler arasında yer alan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. talep toplama tarihleri 30 Kasım itibarıyla başlıyor. Kurucu ortağı Şekerbank olan şirketin halka arz büyüklüğü ve hisse fiyatı en çok merak edilenler bilgiler arasında. 367.5 milyon TL büyüklük ile dağıtılacak şirket payları işletme sermayesini fonlayacak. Peki; SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Şeker Yatırım halka arz hakkında tüm bilgiler.

Şeker Yatırım halka arz oluyor! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Şeker Yatırım halka arz talep toplama tarihleri açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette detaylar belli oldu. SKYMD Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak arzın talepleri bu hafta alınıyor. Şeker Yatırım kaç lot verir sorusu yatırımcıların gündeminde. Pay dağıtan şirketlere ilgi oldukça yoğun. Peki; Şeker Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar.

Şeker Yatırım halka arz oluyor! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

3 YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR!

0 Kasım tarihinde Çates Elektrik Üretim A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.halka arz olacak.

SPK başvurusu onaylanan üç şirkette detaylar belli oldu.

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Şeker Yatırım halka arz oluyor! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arzında 2 gün talep toplanacak. 30 Kasım itibarıyla alınmaya başlanan talepler 1 Aralık itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket SKYMD borsa kodu ile işlem görecek.

Şeker Yatırım halka arz oluyor! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 30 Kasım-1 Aralık 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 52,500,000

Hisse Fiyatı: 7 TL

Bist Kodu: SKYMD

Halka Arz Büyüklüğü: 367,5 milyon TL

Şeker Yatırım halka arz oluyor! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Yıldız Pazar'da işlem görecek Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz yüzde 33,87 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirket ve Şekerbank ortaklığında talepler alınacak.

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