Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 09:56

Şeker Yatırım halka arz oluyor! SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Şeker Yatırım halka arz ne zaman belli oldu. Bu hafta 3 yeni şirket paylarını dağıtacak. O şirketler arasında yer alan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. talep toplama tarihleri 30 Kasım itibarıyla başlıyor. Kurucu ortağı Şekerbank olan şirketin halka arz büyüklüğü ve hisse fiyatı en çok merak edilenler bilgiler arasında. 367.5 milyon TL büyüklük ile dağıtılacak şirket payları işletme sermayesini fonlayacak. Peki; SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Şeker Yatırım halka arz hakkında tüm bilgiler.