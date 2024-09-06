Giriş Tarihi: 06.09.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
15:38
SON DAKİKA: 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar için ocak zammı formülü! Emekliye yeni taban maaş uygulaması: Kök maaş için o rakam işaret edildi
Son dakika haberi...2025 Ocak emekli maaş zammı için son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşı için Ocak rakamları gelmeye başladı. Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanmasının ardından zam oranları hesaplanırken taban maaş artışı da gündeme geldi. Emekli maaşı ile ilgili beklentiler güçlenirken rakamlar da büyük merak konusu oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban maaş nasıl hesaplanıyor? Refah payı gelecek mi? İşte emekli maaşı için merak edilen detaylar...