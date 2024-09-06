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Haberler Galeri SON DAKİKA: 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar için ocak zammı formülü! Emekliye yeni taban maaş uygulaması: Kök maaş için o rakam işaret edildi
Giriş Tarihi: 06.09.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:38

SON DAKİKA: 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar için ocak zammı formülü! Emekliye yeni taban maaş uygulaması: Kök maaş için o rakam işaret edildi

Son dakika haberi...2025 Ocak emekli maaş zammı için son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşı için Ocak rakamları gelmeye başladı. Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanmasının ardından zam oranları hesaplanırken taban maaş artışı da gündeme geldi. Emekli maaşı ile ilgili beklentiler güçlenirken rakamlar da büyük merak konusu oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban maaş nasıl hesaplanıyor? Refah payı gelecek mi? İşte emekli maaşı için merak edilen detaylar...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar için ocak zammı formülü! Emekliye yeni taban maaş uygulaması: Kök maaş için o rakam işaret edildi

Son dakika haberleri...Milyonları yakından ilgilendiren ocak emekli maaş zammı şimdiden araştırılmaya başlandı.

SON DAKİKA: 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar için ocak zammı formülü! Emekliye yeni taban maaş uygulaması: Kök maaş için o rakam işaret edildi

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının yer aldığı Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon tahmininin tutması durumunda 6 aylık oran da yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 13.44 olurken memurların artış oranı ise bu tahmine göre yüzde 9.31 oluyor.

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SON DAKİKA: 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar için ocak zammı formülü! Emekliye yeni taban maaş uygulaması: Kök maaş için o rakam işaret edildi

REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz zam dönemlerinde uygulanan refah payı ile ilgili beklentiler yükselirken bu kararın Aralık ile Ocak aylarında verilmesi öngörülüyor. Bu durumda hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranlarına refah payı eklenmesi hem de zam oranlarının eşitlenmesi de gündeme gelecek. Bu durumda oranların yüzde 20'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar için ocak zammı formülü! Emekliye yeni taban maaş uygulaması: Kök maaş için o rakam işaret edildi

YENİ TABAN MAAŞ

Zam oranlarının dışında en düşük emekli maaşıyla ilgili de beklentiler güçlendi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra artırılması gündemde. Eğer değişiklik olmaz ise yine 11 bin TL ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşacağı öngörülüyor. Bunun da önüne geçmek için taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Bu durumda refah payı hariç tutulduğunda taban aylıklar yüzde 13.44 oranındaki artışa göre 14 bin 180 TL'ye çıkıyor. Bu durumda taban aylıkların yani en düşük ödenen emekli aylıklarının 14-15 bin TL bandına çekilmesi söz konusu olacak.

SON DAKİKA: 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar için ocak zammı formülü! Emekliye yeni taban maaş uygulaması: Kök maaş için o rakam işaret edildi

SEYYANEN ÖDEME YAPILIYOR

Taban maaş uygulaması düşük aylık alan emekliler için yapılıyor. Kök aylıkları düşük olan emeklilerin aldığı rakamlar belirlenen taban maaşa tamamlanıyor. Aradaki fark Hazine tarafından seyyanen ödeme olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak 6 aylık artışlar kök aylıklara yapılıyor. Ek ödeme rakamıyla birlikte ortaya çıkan aylık taban maaştan düşük ise seyyanen destek veriliyor.

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