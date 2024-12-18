Giriş Tarihi: 18.12.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
06:39
SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Son dakika haberi: Milyonların nefesini tutarak beklediği asgari ücrette son viraja doğru giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücrete yapılan zam oranı ve rakamın kesinleşeceği belirtiliyor. Asgari ücrette gözler o tarihe çevrildi. Asgari ücret ne kadar olacak? işte kulislerde konuşulan rakamlar...