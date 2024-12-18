Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Giriş Tarihi: 18.12.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 06:39

SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Son dakika haberi: Milyonların nefesini tutarak beklediği asgari ücrette son viraja doğru giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücrete yapılan zam oranı ve rakamın kesinleşeceği belirtiliyor. Asgari ücrette gözler o tarihe çevrildi. Asgari ücret ne kadar olacak? işte kulislerde konuşulan rakamlar...

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Son dakika haberi: Toplantı çağrısı hükümet kanadından gelirken, masada zam konusunda pazarlık müzakerelerinin başlaması bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığına gerçekleştirilecek toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetleri edecek.

SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık etmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Pazartesi günü gerçekleştirilen ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşmıştı.

SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti ele alınmıştı. Taraflar toplantıda asgari ücret zammına ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmemişti.

SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

RAKAM PAZARLIĞI OLACAK MI?

Gerçekleştirilecek üçüncü toplantıda tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor.

SON DAKİKA