SON DAKİKA 2025 asgari ücret zammında gözler o tarihe çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık etmesi bekleniyor.



