Giriş Tarihi: 22.02.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
07:31
SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!
Son dakika haberi: 600 bin kamu işçisine yapılacak zammında son viraja gelindi. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü hazırlayan Türk-İş ve Hak-İş Sendikası ortak zam talebini gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.