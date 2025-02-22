SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!

Kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektördeki tüm sözleşmeler açısından da önem taşıyor.