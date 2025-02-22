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Haberler Galeri SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!
Giriş Tarihi: 22.02.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 07:31

SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!

Son dakika haberi: 600 bin kamu işçisine yapılacak zammında son viraja gelindi. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü hazırlayan Türk-İş ve Hak-İş Sendikası ortak zam talebini gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

SABAH
SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!

Son dakika haberi... Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü hazırlayan Türk-İş ve Hak-İş Sendikası ortak zam talebini gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.

SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!

Türk-İş'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Hak-İş'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlıklarında yürütülen çalışmalarda, ortak zam oranının belirlenmesinin ardından son viraja girildi.

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SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!

Ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı da dikkate alınarak hazırlanan ortak zam talebi, yeni maddelerle birlikte bakanlığa sunulacak. Ardından hükümet talepleri değerlendirip, müzakere sürecini başlatacak.

SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE ETKİLEYECEK

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

SON DAKİKA! 600 bin kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı için de önem taşıyor!

Kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektördeki tüm sözleşmeler açısından da önem taşıyor.

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