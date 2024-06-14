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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın kritik direncin üzerine çıktı! 14 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 09:20

SON DAKİKA: Altın kritik direncin üzerine çıktı! 14 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni güne yukarı yönlü hareket ederek başladı. Gram altın fiyatı, ons altın tarafından bulduğu destekle 2400 TL kritik direnci üzerine çıktı. Altın için göstergelerin yeşil yanmasıyla yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 14 Haziran 2024 canlı altın rakamları…

SON DAKİKA: Altın kritik direncin üzerine çıktı! 14 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2300 dolar üzerinde seyrediyor. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı kritik eşiği üzerinde çıktı. Peki piyasaladaki gelişmeler neler? İşte öne çıkanalar ve canlı altın rakamları...

SON DAKİKA: Altın kritik direncin üzerine çıktı! 14 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN KRİTİK DİRENCİ ÜZERİNE ÇIKTI!

Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla düşüşe geçmesi sonrası yeni günde göstergesi yeşil yandı. Ons altın 2300 dolar üzerinde seyrederken gram altın fiyatı 2400 TL kritik direnci üzerine çıktı.

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SON DAKİKA: Altın kritik direncin üzerine çıktı! 14 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.412,92
SATIŞ(TL) 2.413,33

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SON DAKİKA: Altın kritik direncin üzerine çıktı! 14 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.897,00
SATIŞ(TL) 3.996,00

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SON DAKİKA: Altın kritik direncin üzerine çıktı! 14 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.517,00
SATIŞ(TL) 15.921,00

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