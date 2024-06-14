Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
09:20
SON DAKİKA: Altın kritik direncin üzerine çıktı! 14 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni güne yukarı yönlü hareket ederek başladı. Gram altın fiyatı, ons altın tarafından bulduğu destekle 2400 TL kritik direnci üzerine çıktı. Altın için göstergelerin yeşil yanmasıyla yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 14 Haziran 2024 canlı altın rakamları…