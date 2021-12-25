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Haberler Galeri Son dakika | Asgari geçim indirimi (AGİ) için yeni formül: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 25.12.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 16:46

Son dakika | Asgari geçim indirimi (AGİ) için yeni formül: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Son dakika haberi: Asgari ücretten verginin kaldırılması sonucunda çalışanlar için AGİ uygulaması da değişti. Vergi olmayınca iadesi kaldırıldı. Ancak bu destek maaşların içinde yer alacak. Detayları yayınlanacak olan tebligat netleştirecek.

FARUK ERDEM
Son dakika | Asgari geçim indirimi AGİ için yeni formül: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Son dakika haberi | Bu yıl çalışanlar açısından çok önemli kararlar peş peşe alınıyor. Özellikle asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki tarihi zam ile birlikte yeni net ücret 4.253 liraya çıkmış oldu. Ocak ayından itibaren en düşük ücret olarak bu rakam uygulanacak. Ancak bu yıl asgari ücretin en önemli özelliği vergisiz olması. Daha önce apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm işçilere uygulanmaya başladı.

Son dakika | Asgari geçim indirimi AGİ için yeni formül: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Ayrıca asgari ücretin üzerinde maaş alanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutuldu. Bu durum hem çalışanlara hem de işverenlere önemli bir desteği de beraberinde getirdi. Tüm maaşlarda brüt 5004 liralık kısım vergisiz olacak gelir ve damga vergisi ödenmeyecek.

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Son dakika | Asgari geçim indirimi AGİ için yeni formül: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Verginin kaldırılması yıllardır uygulanan Asgari Geçim İndirimi( AGİ) sistemini de değiştirmiş oldu. Çünkü Asgari Geçim İndirimi bir tür vergi iadesi olarak uygulanıyordu. Devlet ücretlerdeki gelir vergisinin bir kısmını çalışanlara geri iade ediyordu. Bu iade edilecek tutar geçerli brüt asgari ücretten hesaplanıyor ve çalışanın medeni durumu ile çocuk sayısına göre belirleniyor.

Son dakika | Asgari geçim indirimi AGİ için yeni formül: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Gelinen son noktada işçiden alınan bir vergi olmadığı için bir iade de söz konusu olmuyor. Böylece AGİ uygulaması değişmiş oldu. Bu destek bekar işçilerde olduğu gibi ücretin içinde kalacak. Ancak asgari ücretten daha fazla maaş alanlar için de benzer bir durum ortaya çıkmış oldu. Onlar da asgari ücret kadar kısım için gelir vergisi ödemeyeceği için iade durumu ortadan kalkacak. Burada sistem bu şekilde yasalaşsa da uygulamayla ilgili çıkartılacak tebliği beklemek lazım. Bu tebliğ tüm detayları ortaya koyacak.

Son dakika | Asgari geçim indirimi AGİ için yeni formül: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

YENİ FORMÜL ARANIYOR

Burada tebliğ ile net ücret ile anlaşarak çalışanların AGİ'den kaynaklı kayıplarını telafi edecek şekilde bir formül arandığı belirtiliyor. Böylece çalışanların vergi iadesinden doğan kayıpları gelir ve damga vergisinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan vergisiz ücretlerdeki avantajla karşılanabilecek.

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