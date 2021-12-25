Son dakika | Asgari geçim indirimi (AGİ) için yeni formül: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor

Gelinen son noktada işçiden alınan bir vergi olmadığı için bir iade de söz konusu olmuyor. Böylece AGİ uygulaması değişmiş oldu. Bu destek bekar işçilerde olduğu gibi ücretin içinde kalacak. Ancak asgari ücretten daha fazla maaş alanlar için de benzer bir durum ortaya çıkmış oldu. Onlar da asgari ücret kadar kısım için gelir vergisi ödemeyeceği için iade durumu ortadan kalkacak. Burada sistem bu şekilde yasalaşsa da uygulamayla ilgili çıkartılacak tebliği beklemek lazım. Bu tebliğ tüm detayları ortaya koyacak.