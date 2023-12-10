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Haberler Galeri Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar
Giriş Tarihi: 10.12.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 09:57

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı yarın yapacak. Ay sonuna kadar yapılacak dört toplantıda yeni asgari ücret belirlenecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete talimatını verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi. Peki 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar ve son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar

Asgari ücret zammı Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da geliri ve ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor.

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Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete talimatını verdi.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar

Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, dengeleri sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücretin belirleneceğini ifade etti.

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