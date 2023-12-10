Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar

Giriş Tarihi: 10.12.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 09:57

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı yarın yapacak. Ay sonuna kadar yapılacak dört toplantıda yeni asgari ücret belirlenecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete talimatını verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi. Peki 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar ve son dakika haberinin detayları...