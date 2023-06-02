SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül

Son dakika haberi...Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl Temmuz zammı ile artan asgari ücret Temmuz ayına girmeden açıklanmıştı. Bu yılda benzer bir yol izlenebilir. Yeni Kabine'nin açıklanması sonrası önümüzdeki hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takvimi ve yol haritası netlecek. Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücretin artmasıyla devletin vazgeçtiği gelir ve damga vergisi de yükseleceğinden bu durum bütün çalışanların maaşlarına olumlu etki yapacak.