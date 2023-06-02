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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül
Giriş Tarihi: 02.06.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 12:49

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül

Son dakika haberleri...Asgari ücrete ara zam geliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayı içerisinde yapacağı toplantı tarihleri önümüzdeki hafta içi netleşecek. Yeni Kabine'nin açıklanmasının ardından hükümetin ana gündemi ekonomi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal transfer harcamalarının artırılması ile tabana yayılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte masadaki 3 formülle beraber brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül

Son dakika haberi...Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl Temmuz zammı ile artan asgari ücret Temmuz ayına girmeden açıklanmıştı. Bu yılda benzer bir yol izlenebilir. Yeni Kabine'nin açıklanması sonrası önümüzdeki hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takvimi ve yol haritası netlecek. Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücretin artmasıyla devletin vazgeçtiği gelir ve damga vergisi de yükseleceğinden bu durum bütün çalışanların maaşlarına olumlu etki yapacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Pandemi döneminde 160 milyar dolar civarında seyreden ihracat geliri 250 milyar doları aştı. Bu 90 milyar dolarlık katma değerin daha homojen tabana yayılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları artırılacak.

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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET İÇİN ATILACAK

Konu hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi ilgili Bakanlıklara talimatlarını vermişti. Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından ilk adım asgari ücret için atılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimi önümüzdeki hafta netleşiyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül

5 MADDE DE 'TEMMUZ ZAMMI'NIN ŞİFRELERİ

  • Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek
  • Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak
  • Kamu işçisine verilen zam oranı enflasyon rakamlarının yanında önemli bir referans olacak
  • Enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak
  • Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül

BÜTÜN MAAŞLAR HEM ENFLASYON FARKI HEM DE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağının müjdesini verdi.

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