Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül | Video
Asgari ücrete ara zam geliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayı içerisinde yapacağı toplantı tarihleri önümüzdeki hafta içi netleşecek. Yeni Kabine'nin açıklanmasının ardından hükümetin ana gündemi ekonomi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal transfer harcamalarının artırılması ile tabana yayılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte masadaki 3 formülle beraber brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları
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