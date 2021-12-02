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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücret zammında peş peşe açıklamalar! Büyük maaş artışı yolda
Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:27

Son dakika | Asgari ücret zammında peş peşe açıklamalar! Büyük maaş artışı yolda

Asgari ücret 2022 zammıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret maaş zammıyla ilgili yüksek bir zam yapılacağı sözünü verirken "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir netice olacak" dedi. Diğer yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret zammını belirlemek için ilk kez toplandı. Bakan Bilgin de konuyla ilgili anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre işçiler asgari ücretin 3750-4000 lira işveren de 3500-3750 lira arasında olmasını istedi. İşte 2022 zamlı maaşlarla ilgili son dakika gelişmeleri

HAZAL ATEŞ
ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Asgari ücret zammında peş peşe açıklamalar! Büyük maaş artışı yolda

Son dakika haberler... işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret zammını belirlemek için ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenin asgari ücret beklentisine yönelik anketin sonuçlarını açıkladı. İşçiler asgari ücretin 3750-4000 lira arasında, işveren de 3500-3750 lira arasında olmasını istedi. Bakan Bilgin, "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Son dakika | Asgari ücret zammında peş peşe açıklamalar! Büyük maaş artışı yolda

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİNCİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işveren tarafını TİSK işçi tarafını da Türk-İş temsil ediyor. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK'te ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Taraflar görüşmelerin dört oturumda tamamlanması konusunda hemfikir.

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Son dakika | Asgari ücret zammında peş peşe açıklamalar! Büyük maaş artışı yolda

TOPLUMUN BEKLENTİLERİ KARŞILANACAK

Bakan Bilgin, açılış konuşmasında enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini vurguladı. Bilgin, "Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir" dedi. Bakan Bilgin, "Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir. Büyüme sürecinin sorunları da var. Büyümede mühendisten işçiye bütün emekçilerin katkıları var. Sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim, azaltalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanıyor. Döviz, kurda yaşanan dalgalanma belirli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro gösterge büyüme, istihdam, büyümenin kalitesi, üretim kapasite artışıdır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir" dedi.

Son dakika | Asgari ücret zammında peş peşe açıklamalar! Büyük maaş artışı yolda

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE BÜYÜK ZAM MÜJDESİ

Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine üç konuda önemli açıklamalar yaptı ve asgari ücrete yüksek bir zam yapılacağı mesajı verdi. Erdogan, "Biz milletimizi ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını Bakan'ımız başlattı, kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

Son dakika | Asgari ücret zammında peş peşe açıklamalar! Büyük maaş artışı yolda

604 İŞVEREN 2500 İŞÇİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Bilgin, yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldüğünü belirterek, anketin sonuçlarını paylaştı. Bakan Bilgin, "Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti. Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir. Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiler" dedi.

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