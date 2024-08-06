SON DAKİKA: Bakan Şimşek: 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz

"ENFLASYON HEDEFLERİMİZİ TUTTURMAYA YÖNELİK ENDİŞEMİZ YOK"

Orta Doğu'daki gerginlikleri önemsiyoruz. Risk iştahındaki gelişmeler bizi de etkiliyor. Enerjideki fiyat artışlarını enflasyon patikasıyla uyumlu yaptık. Burada bir sürpriz yok. Yıl sonu enflasyon hedeflerini tutturmaya ilişkin bir endişemiz de yok.

"ŞU AN PİYASALAR TÜRK VARLIKLARINI EN AZ BİR KADEME ÜSTTE FİYATLIYOR"

2024 yılında üç kredi derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu artırılan tek ülke Türkiye oldu. Şu an piyasalar Türk varlıklarını en az bir kademe üstte fiyatlıyor. Ancak yatırım yapılabilir statüsünü almak zaman alır. 1993 yılından 2013'e kadar olan dönemde biz bu statüyü kaybetmiştik. 2013'te tekrar kazanmıştık ama sonra yine kaybettik. Bu bir süreç işidir. Şimdi o kadar sürmez çünkü programız çok güçlü.

YENİ YABANCI YATIRIM PLANLARI VAR MI?

Bu programı uygulamaya başladığımızda Türkiye'ye ilgi artmaya başladı. Türkiye doğrudan yatırım için önemli bir cazibe merkezidir. Ancak doğrudan yatırımlar genelde biraz zaman alır.

Biz gelişmekte olan ülkelere göre çok daha iyi performans gösteriyoruz. Doğruları yaptığınız zaman yatırımcı geliyor. Türkiye'de yatırım için çok büyük avantajlar var.

OVP HEDEFLERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Enflasyonla ilgili tereddütümüz yok. Bu konuda geri adım atmayacağız. Hedeflerimizi değiştirmeyeceğiz. İddialı olabilir. Gerekli tedbirleri alıp devam edeceğiz.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN PROGRAMA DESTEĞİNİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM'

Bu program süreklilik ve kararlılık arz ediyor. Ben Cumhurbaşkanımızın burada desteğini çok değerli buluyorum. Çünkü birçok kesimden baskı vardı.

"KAYIT DIŞILIK BİTECEK, VERGİ ADALETİ ARTACAK"

Her sektörde denetimlerimiz yoğunlaşarak devam edecek. Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız. Çok kazanan ve kayıt dışı olanları buradan uyarıyorum. Sürekli sahada olacağız. Ben arkadaşlara dedim: Sizi Maliye Bakanlığının kampüsünde görmek istemiyorum. Sahada olacaksınız.

"KAMUDA HARCAMA DİSİPLİNİNİ TESİS ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kamuda bir disiplin şuuru oluşmaya başladı. Güçlü bir siyasi irade var. Kamuda harcama disiplinini tesis etmeye devam edeceğiz.