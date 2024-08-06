Bakan Şimşek tarih verdi: "Enflasyon sert düşecek! 2025'te rahatlamayı göreceğiz" | Video
Küresel piyasalarda rüzgar dindi mi? Küresel çöküntü Türkiye'yi etkiler mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Enflasyonun sert düşeceğini belirten Bakan Şimşek, "Reform programımız milletimizi pahalılıktan kurtaracak" ifadelerini kullandı. "Çok kazananlar mutlaka Maliye kapınızı çalacak" diyen Bakan Şimşek, vergi denetiminde yapay zeka vergi müfettişi kullanabileceklerini belirtti..
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