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Haberler Galeri SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları için tarih verdi: Yeniden değerlendirilecek!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 21:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 21:46

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları için tarih verdi: Yeniden değerlendirilecek!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğuna dikkat çekerken, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı da olmayacağını belirtti. Yılmaz, emekli maaşları için de "Yeniden değerlendirilecek" diyerek tarih verdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları için tarih verdi: Yeniden değerlendirilecek!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi artışları, deprem bütçesi, kur korumalı mevduat ve emekli maaşları başta olmak üzere ekonomi gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları için tarih verdi: Yeniden değerlendirilecek!

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde

"Seçimle birlikte Türkiye siyasi istikrarını pekiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız güven tazeledi. Ekonomi belirsizlikten hoşlanmaz. Ekonomik aktörler güven ister. Siyasi anlamda önemli bir eşiği geçtik. Teknik olarak da belirsizlikleri ortadan kaldıracak çalışmalar sürdürüyoruz. Para politikası ekonomik politikanın bir bölümünü temsil ediyor. Ekonomi ekip işi. Bütün çalışmaların özetlendiği döküman orta vadeli program. Maliye politikası detayları ile yer alacak programda. Çok önemli dönüşümler yaşadık son günlerde. Bunun getirdiği mali yükler var. Ukrayna savaşından küresel ortama bütçeyi etkileyen süreçler var. Tüm bunlar orta vadeli programda netleşmiş olacak.

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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları için tarih verdi: Yeniden değerlendirilecek!

"YATIRIMLARI SÜRDÜRMEMİZ GEREKLİ"

Öngörülebilirliği çok daha artırmış olacağız. İstişarelerle bu programı şekillendiriyoruz. Para politikası sışında yapmamız gereken reformlar var. Ekonomi sadece finanstan ibare değil. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, yatırımları sürdürmemiz gerekli. Orta vadeli programda ekonomiye ilişkin emeği temsil eden kişiler olarak neler öneriyorlar, bunu dinleyeceğiz. Tüm toplantılarla orta vadeli programı netleştireceğiz. Farklı sektörlerden toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Öngörülebilirliği artıran bir program ortaya koymak istiyoruz.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları için tarih verdi: Yeniden değerlendirilecek!

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon beklentilerimizin elbette üstünde. Neden böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık? Depremin de etkisi var. Kurlarda uzun süre istikrarlı bir seyir vardı. Son dönemde kur reel bir zemine gelmiş oldu. 15 milyar dolar Merkez Bankamız son dönemde rezerv biriktirdi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları için tarih verdi: Yeniden değerlendirilecek!

Kurlardaki yükseliş enflasyonist bir etki yaptı ve beklentilerimizi güncellememiz gerekti. Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Deprem etkisi hariç, AB standartlarında bir bütçe açığı tutturmak istiyoruz. Para politikası çerçevesinde baktığımızda 2026'da faiz ve enflasyonu tek haneye düşürme hedefimiz var. Enflasyon sadece para politikasının da konusu değil. Yapısal reformlarımız da yer alacak.

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