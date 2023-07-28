Giriş Tarihi: 28.07.2023 21:44
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
21:46
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşları için tarih verdi: Yeniden değerlendirilecek!
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğuna dikkat çekerken, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı da olmayacağını belirtti. Yılmaz, emekli maaşları için de "Yeniden değerlendirilecek" diyerek tarih verdi. İşte detaylar...