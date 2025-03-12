SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Böylelikle emekli ikramiyelerine yüzde 33 oranında artış yapılmış oldu. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye'de 16 milyon emeklinin faydalanacağı emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam 8 bin lira olacak. Güler konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada "Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun" dedi.