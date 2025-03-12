Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
08:58
SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap
Emekli maaşları için enflasyon rakamlarına bağlı olarak Ocak 2025'te SSK Bağkur emeklisine yüzde 15,74 zam yapıldı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlar emekli ikramiyesi için belirlenecek rakama odaklandı. Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar sonrası bayram ikramiyeleri için belirlenen rakamın 4 bin lira olduğu öğrenildi. Peki, zamlı bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye alacak?