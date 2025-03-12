Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:58

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap

Emekli maaşları için enflasyon rakamlarına bağlı olarak Ocak 2025'te SSK Bağkur emeklisine yüzde 15,74 zam yapıldı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlar emekli ikramiyesi için belirlenecek rakama odaklandı. Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar sonrası bayram ikramiyeleri için belirlenen rakamın 4 bin lira olduğu öğrenildi. Peki, zamlı bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye alacak?

SEVDE NUR DEMİR
SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap

Ocak 2025'te SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Milyonların merak ettiği emekli bayram ikramiyesi rakamını ise dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Zamlı bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman geçecek? Dul ve yetim maaşı alanlar için ikramiye hesabı…

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap

EMEKLİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALDI?

Aralık 2024 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2025'e kadar SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 15,74 olarak açıklandı. Memur emeklisi için zam oranı ise yüzde 11,54 oldu. Bu zam oranlarına bağlı olarak en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap

2 AYLIK ENFLASYON FARKI ORTAYA ÇIKTI

Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5,03 olurken şubat ayında yüzde 2,27 olarak hesaplandı. Böylelikle SSK, Bağkur emeklisi için yüzde 7,42 zam kesinleşti. Toplam kümülatif zam ise yüzde 6.40 oldu. Yapılan toplu sözleşme görüşmelerine göre, memurlar ve memur emeklileri 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde 5 toplu sözleşme zammı alacak.

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Böylelikle emekli ikramiyelerine yüzde 33 oranında artış yapılmış oldu. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye'de 16 milyon emeklinin faydalanacağı emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam 8 bin lira olacak. Güler konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada "Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun" dedi.

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli ikramiyelerine ilişkin karar Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiyelerin 24-28 Mart tarihlerinden ödenmesi bekleniyor.