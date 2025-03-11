Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? | Video
Emekli maaşları için enflasyon rakamlarına bağlı olarak Ocak 2025’te SSK Bağkur emeklisine yüzde 15,74 zam yapıldı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla milyonlar emekli ikramiyesi için belirlenecek rakama odaklandı. Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar sonrası bayram ikramiyeleri için belirlenen rakamın 4 bin lira olduğu öğrenildi. Peki, zamlı bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
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