SON DAKİKA! Emekli promosyonu 40 bin liraya çıkar mı? Uzman isimden ’Mart ayı’ uyarısı: İşte emekli promosyon kampanyaları

Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:25
Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı. Emekli maaşı zam oranlarının açıklanması sonrası promosyon tutarları 27 bin liraya kadar çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar emekli promosyon kampanyaları için mart ayında masaya oturmaya hazırlanıyor. Banka promosyonları 30 bin liraya kadar çıkar mı? Ödemeler için mart ayını beklemek gerekiyor mu? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem tüm detayları açıkladı.