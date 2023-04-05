SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ilk hesap: Yüzde 25’i aştı! İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları tabloları

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için 3 aylık fark kesinleşti. Emekli maaşı ve memur maaşları zammı için de 6 aylık ilk hesap da ortaya çıktı. Her yıl 2 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için Ocak zammı refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak hesaplara yansdı. Bunun yanında en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL, ardından yapılan düzenleme ile 7.500 TL oldu. Bayram ikramiyeleri de yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi. Emekli ve memur maaşları 2023 Temmuz döneminde yeniden artacak.