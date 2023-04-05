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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ilk hesap: Yüzde 25'i aştı! İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları tabloları
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:34

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ilk hesap: Yüzde 25'i aştı! İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları tabloları

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı Ocak ayında refah artışıyla yüzde 30 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da yapılan düzenleme 2 kez zam alarak toplamda yüzde 114'ün üzerinde artış yaşadı ve 7500 TL oldu. Öte yandan emekliye zam ve memur maaşları için yapılacak artışları belirleyecek 3 veri açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen Temmuz zammı için de ilk hesap belirdi. İşte hesaplanan rakamlara göre enflasyon farkı dahil SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi 2023 Temmuz maaş zammı hesapları...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ilk hesap: Yüzde 25’i aştı! İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları tabloları

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için 3 aylık fark kesinleşti. Emekli maaşı ve memur maaşları zammı için de 6 aylık ilk hesap da ortaya çıktı. Her yıl 2 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için Ocak zammı refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak hesaplara yansdı. Bunun yanında en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL, ardından yapılan düzenleme ile 7.500 TL oldu. Bayram ikramiyeleri de yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi. Emekli ve memur maaşları 2023 Temmuz döneminde yeniden artacak.

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ilk hesap: Yüzde 25’i aştı! İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları tabloları

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK HESAP

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi.

  • SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı
  • Memur enflasyon farkı hesabı
  • Memur ve memur emeklisi zammı
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  • Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı

Sabah.com.tr olarak tablo tablo maaş hesaplamalarını yaptık. Hesaplanan 6 aylık rakamlara göre Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

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SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ilk hesap: Yüzde 25’i aştı! İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları tabloları

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR İÇİN GELİRLER ARTACAK

Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolası doğrultusunda hükümete talimatını verdi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ilk hesap: Yüzde 25’i aştı! İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları tabloları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi. Böylece 15 milyonu aşkın emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı önce olmak üzere toplamda 4.000 TL ek ödeme yapılacak.

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ilk hesap: Yüzde 25’i aştı! İşte 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları tabloları

TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ: MAAŞLARA VERGİ AYARI GELİYOR

Enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatını ortadan kaldırmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na taslak çalışma yapması önünde talimatını verdi.

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