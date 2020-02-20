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Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve bankaların vereceği promosyon ücretine kilitlenmiş durumdayken, vatandaşların bir diğer merakla beklediği son dakika haberlerinden biri de ek ödemeler. Ek ödemelerin artırılması gündemde. (TÜED) ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten 10'a çıkarılmasını talep ediyor. Peki ek ödemeler ne kadar olacak? Vatandaşlar konuyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak istiyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 09:59
Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?

maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen ay maaşları artan, şimdilerde ikinci promosyon heyecanı yaşayan emeklilere, yeni bir gelir artışı gündemde. Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından hayata geçirilen, net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ve her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor.

Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?

ÇALIŞANA 220 TL

'nden (TÜED), ek ödeme oranının yüzde 10 olması talebi geldi. Dernek Başkanı Kazım Ergün, taleplerini, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi en düşük 220 lira.

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Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?

Buna karşın bin 500 lira maaş alan aylık 60, 2 bin lira maaş alan emekli ise 80 lira ek ödeme alıyor. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz" sözleriyle anlattı.

Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?

EK ÖDEME DEĞİŞECEK

Bu talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 59 ile 361 lira arasında artış olacak.

Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?

Net bin 198 lira olan en düşük maaşı alan emekliye 59,94 lira yerine 119,87 lira, 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alana da 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?

Tüm emekliler her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Tutarı, maaşın yüzde 4-5'i oranında oluyor. Ancak artış yapılması beklentisi bulunuyor.

Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?
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