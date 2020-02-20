Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?
Son dakika: Emekliye 361 lira zam! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak?
Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bankaların vereceği promosyon ücretine kilitlenmiş durumdayken, emekli vatandaşların bir diğer merakla beklediği son dakika haberlerinden biri de ek ödemeler. Ek ödemelerin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten 10'a çıkarılmasını talep ediyor. Peki ek ödemeler ne kadar olacak? Vatandaşlar konuyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak istiyor. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 20.02.2020
09:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
09:59
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