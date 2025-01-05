Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak
Giriş Tarihi: 05.01.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 06:45

SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yurt dışında enerji ve maden kaynaklarının aranması ve üretimine hız verecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yurtdışında artan faaliyetlerini koordine etmek için ise Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak

Son dakika haberi: Dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, doğal gaz ve petrolde rezervleri artırma hedefine kilitlendi. Dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam eden Türkiye, sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, farklı coğrafyalarda, uzak bölgelerde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı.

SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak

ENERJİDE MEŞALE 2016'DA ALEV ALDI

2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisi çerçevesinde enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projelerin temelleri atıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak

Türkiye'nin bugün Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri olmak üzere dünyanın en önemli derin deniz gemi filosuna sahip ülkelerinden biri olmasının arkasında derin bir vizyon bulunurken, TPAO ve MTA'nın yurtdışında artan faaliyetlerinin koordinasyonunu tek elden sağlamak amacıyla Enerji Bakanlığı bünyesinde Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulması kararlaştırıldı.

SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak

Bu kapsamda bu yıl hidrokarbon aramaya yönelik yurt dışında yürütülen proje sayısı 3'e, hidrokarbon üretimine yönelik proje sayısı 7'ye, yurt dışında üretilen ham petrol ve doğalgaz miktarı 110 bin varil petrol eşdeğerine, maden aramalarına yönelik yurt dışında başlatılan proje sayısı ise 6'ya çıkarılacak.

SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak

NİJER'DE ALTIN, SOMALİ'DE HİDROKARBON ARANIYOR

Türkiye bugün dünyanın dört bir yanında petrol ve doğalgaz ararken, aynı zamanda altın madenciliği konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Nijer'de üç altın sahasına ilaveten Agadez bölgesinde üç yeni altın sahası için daha anlaşma imzalanırken, bu yıl bölgede altın üretimine geçilmesi hedefleniyor.

SON DAKİKA