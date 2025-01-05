SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak

Son dakika haberi: Dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, doğal gaz ve petrolde rezervleri artırma hedefine kilitlendi. Dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam eden Türkiye, sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, farklı coğrafyalarda, uzak bölgelerde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı.



