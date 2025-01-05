Giriş Tarihi: 05.01.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
06:45
SON DAKİKA | Enerjide yurtdışı atağı! Milli enerji gemi filosu dünyayı arşınlayacak
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yurt dışında enerji ve maden kaynaklarının aranması ve üretimine hız verecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yurtdışında artan faaliyetlerini koordine etmek için ise Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulacak.