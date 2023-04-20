Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:37
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
07:37
Son dakika | Ev kiraları düşüyor! İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni kira sistemi
Son dakika kira fiyatları düzenlemesi haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajının ardından gözler 8 milyon kiracıyı korumaya alacak adımlara çevrildi. Edinilen bilgiye göre kira fiyatlarındaki artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülecek. Yapılacak çalışma ile kiralarla ilgili kati bir çözüme ulaşılacak.