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Haberler Galeri Son dakika | Ev kiraları düşüyor! İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni kira sistemi
Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:37

Son dakika | Ev kiraları düşüyor! İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni kira sistemi

Son dakika kira fiyatları düzenlemesi haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajının ardından gözler 8 milyon kiracıyı korumaya alacak adımlara çevrildi. Edinilen bilgiye göre kira fiyatlarındaki artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülecek. Yapılacak çalışma ile kiralarla ilgili kati bir çözüme ulaşılacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Ev kiraları düşüyor! İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu yeni kira sistemi

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajının ardından gözler 8 milyon kiracıyı korumaya alacak adımlara çevrildi. Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülecek. Mevcut sistemde kira artışında temel alınan TÜFE 12 aylık ortalaması yerine üst sınır getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek.

Son dakika | Ev kiraları düşüyor! İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu yeni kira sistemi

SON DAKİKA | EV KİRASINA YASAL DÜZENLEME

Hükümetin kiracıları korumak için uygulamaya aldığı yüzde 25'lik tavan uygulaması temmuz ayında sona erecek. Yasal düzenlemeye rağmen özellikle ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor. Kira baskısıyla karşılaşan kiracılar ilgili bakanlık, kurumları şikâyet yağmuruna tutarken, binlerce dosya da yargıya taşındı.

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Son dakika | Ev kiraları düşüyor! İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu yeni kira sistemi

Mevcut yasada ise kira artışlarında 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınıyor. Kira artışlarına üst tavan sınırının devam etmesi, 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin uzatılması masadaki seçenekler arasında bulunuyor.

Son dakika | Ev kiraları düşüyor! İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu yeni kira sistemi

BÖLGE DEĞERİ, KONUTUN KARNESİNE BAKILMALI

"Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, batı ülkelerinde olduğu gibi kiraya üst sınır uygulamasında taşınmazın konumu, metrekaresi, taşınmazın yaşı, niteliği (daire, ofis işyeri gibi) kriterlerin de yer aldığı bölge değerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Son dakika | Ev kiraları düşüyor! İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu yeni kira sistemi

Kiraz, "Bu uygulama 5. katta, 100 metrekarelik bir dairenin bölge rayici ve ortalaması 10 bin liraysa 4 bin lira bedelle verilsin anlamına gelmiyor. O bölgede 20 bin liraya verilmesine müsaade edilmeyerek fırsatçılıkla mücadele edilmiş oluyor. Bakanlık tarafından toplanan verilerle sokak, mahalle rayiçleri belirleniyor.

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