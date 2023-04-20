Son Dakika: Fahiş kiraya yasal düzenleme geliyor! Yasalar kiracıyı nasıl koruyacak? | Video
Son dakika kira fiyatları düzenlemesi haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajının ardından gözler 8 milyon kiracıyı korumaya alacak adımlara çevrildi. Edinilen bilgiye göre kira fiyatlarındaki artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülecek. Yapılacak çalışma ile kiralarla ilgili kati bir çözüme ulaşılacak.
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