Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | EYT, memur ve emekli maaş zamları için kritik Kabine toplantısı
Giriş Tarihi: 26.12.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 06:58

Son dakika | EYT, memur ve emekli maaş zamları için kritik Kabine toplantısı

Son dakika haberler: Asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde yapılan zammın ardından milyonların gözü memur ve emekli maaş artışı ile EYT düzenlemesine ilişkin gelebilecek yeni haberde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanması beklenen Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var. Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında, emekli ve memur maaşlarına zam ile EYT konusu ele alınacak. İşte Kabinede ele alınacak başlıklar

ANKARA
Son dakika | EYT, memur ve emekli maaş zamları için kritik Kabine toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanması beklenen Kabine Toplantısı'nda yeni müjdeler bekleniyor. Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var. Başkan Erdoğan, önceki gün Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili detayları bugün Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşacağı öngörülüyor.

Son dakika | EYT, memur ve emekli maaş zamları için kritik Kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI KRİTİK GÜNDEM MADDELERİYLE GERÇEKLEŞECEK

Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam ve EYT konusunu da ele alınacak. Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | EYT, memur ve emekli maaş zamları için kritik Kabine toplantısı

TERÖRLE MÜCADELE: Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başladıkları da ele alınacak.

Son dakika | EYT, memur ve emekli maaş zamları için kritik Kabine toplantısı

KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Başkan Erdoğan öncülüğünde 2022'nin son Kabine Toplantısında ekonomi ve enerji alanında yeni müjdeler verilmesi öngörülüyor. Toplantının ana gündem maddesini emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile Karadeniz doğalgazında verilecek yeni müjde oluşturacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Son dakika | EYT, memur ve emekli maaş zamları için kritik Kabine toplantısı

EYT'DE SON VİRAJA GİRİLDİ

Gündemde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT düzenlemesi var. EYT konusunda çakışmalarda sona gelindi. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.

SON DAKİKA