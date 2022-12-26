EYT'de nefesler tutuldu! Gözler Kabine Toplantısı'nda. Memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? | Video

Asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde yapılan zammın ardından milyonların gözü memur ve emekli maaş artışı ile EYT düzenlemesine ilişkin gelebilecek yeni haberde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanması beklenen Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var. Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında, emekli ve memur maaşlarına zam ile EYT konusu ele alınacak. İşte Kabinede ele alınacak başlıklar