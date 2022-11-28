Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:14
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
07:14
Son dakika | EYT'de yaş sınırı olmayacak! Emeklilikte sadece 1 yıl fark
Son dakika EYT haberleri: Vatandaşların emeklilik için merakla beklediği EYT düzenlemesinde yaş sınırı olmayacak. 8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023'te 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek. İşte EYT'ye dair son dakika haberleri ve yasal çalışmanın ayrıntıları