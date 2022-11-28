EYT ne zaman çıkacak, düzenleme nasıl olacak? AK Partili Bülent Turan'dan EYT ve Sözleşmeliye kadro açıklaması | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
02:42
14:49
01:44
27:35
00:54
05:15
03:19
02:53
04:12
Yusufeli Barajı için büyük gün! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video 22.11.2022 | 10:55
07:08
02:22
02:13
05:52
01:26
00:12
Türkiye İhracat Seferberliği 'Hizmet İhracatı Zirvesi' CANLI YAYIN 18.11.2022 | 08:16
09:57
01:00
Yerlilik oranı en yüksek güdüm kiti HGK-82 envanterde! | Video 17.11.2022 | 16:52
00:57
Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Turan, merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Turan, "Hükümetin her konuya eğilen bir tarzı var. EYT de yoluna koyacağımız konulardan bir tanesi. En kısa sürede inşallah bunun duyurusunu yapacağız. Hem EYT’nin hem taşeron tarzı kadrolaşma vardı hem de onun hayata geçeceğini söylemek isterim." ifadelerini kullandı.