Video Ekonomi EYT ne zaman çıkacak, düzenleme nasıl olacak? AK Partili Bülent Turan'dan EYT ve Sözleşmeliye kadro açıklaması | Video
EYT ne zaman çıkacak, düzenleme nasıl olacak? AK Partili Bülent Turan'dan EYT ve Sözleşmeliye kadro açıklaması | Video

EYT ne zaman çıkacak, düzenleme nasıl olacak? AK Partili Bülent Turan'dan EYT ve Sözleşmeliye kadro açıklaması | Video

28.11.2022 | 14:46

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Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Turan, merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Turan, "Hükümetin her konuya eğilen bir tarzı var. EYT de yoluna koyacağımız konulardan bir tanesi. En kısa sürede inşallah bunun duyurusunu yapacağız. Hem EYT’nin hem taşeron tarzı kadrolaşma vardı hem de onun hayata geçeceğini söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

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