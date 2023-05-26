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Haberler Galeri Son dakika: Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme
Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:15

Son dakika: Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kiracıları korumak için geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme

AK Parti strateji ekibinin tespitlerine göre, başta büyükşehirlerde olmak üzere seçmenlerin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor.

Son dakika: Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme

Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerini giderecek politikalara hız kazandırılacak. Kira harcamalarının düşürülmesi için Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

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Son dakika: Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme

Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.

Son dakika: Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme

MEMURA KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

AK Parti'nin seçim manifestosunda kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımlardan birini de kira desteği oluşturuyor. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek.

Son dakika: Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme

Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak.

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