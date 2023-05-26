Memura kira desteği verilecek! Fahiş kiraya 6 adımda dur denilecek | Video
Memurlara kira yardımı müjdesi, vatandaşları heyecanlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkacağını bildirmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükşehirlerde yaşayan memurlara il ve ilçe bazında kira yardımı verileceğini açıkladı. Peki memura kira yardımı başvuru şartları nedir? Memurlara kira yardımı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek? Kira yardımı başvuru tarihleri nedir?
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