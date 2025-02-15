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Haberler Galeri SON DAKİKA: Rekabet Kurumundan Frito Lay’e 1,3 milyar TL para cezası!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:06

SON DAKİKA: Rekabet Kurumundan Frito Lay’e 1,3 milyar TL para cezası!

Son dakika haberi: Rekabet Kurulu, Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza markalarıyla bilinen paketlenmiş cips üreticisi Frito Lay'e yaklaşık 1,3 milyar lira idari para cezası verdi.

SON DAKİKA: Rekabet Kurumundan Frito Lay’e 1,3 milyar TL para cezası!

Son dakika haberleri: Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.

SON DAKİKA: Rekabet Kurumundan Frito Lay’e 1,3 milyar TL para cezası!

FRİTO LAY'E 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Kurul tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Rekabet Kurumundan Frito Lay’e 1,3 milyar TL para cezası!

FRİTO LAY STANTLARI RAKİP ÜRÜNLERE AÇILIYOR

Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edilerek, cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülüklerin getirildiği vurgulandı.

Bu kapsamda, rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30'luk kısmının rakip ürünler için ayrılacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrılan bölüm seperatörle bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde, 'Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır' etiketi bulunacak. Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak. Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Frito Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek. Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak. Rakip ürünlerin de satış noktalarına girmesiyle tüketicilere sunulan seçenekler artacak. Alınan bu kararla Frito Lay'in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflenmiştir."

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