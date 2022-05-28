4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalar kapsamında yer alıyor.

3600 ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.