Giriş Tarihi: 28.05.2022 08:00
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
08:18
Son dakika haberi: 3600 ek gösterge heyecanla beklenirken, düzenleme ile ilgili ayrıntılar da tek tek netleşiyor. Milyonlar memurun beklediği emekli maaşı ve emekli ikramiyelerini büyük oranda artıracak ek gösterge düzenlemesi ile ilgili taslağın, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve ardından son kararın verilmesi bekleniyor. Ek gösterge ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika ayrıntılar, mesleklere göre yeni ek göstergeler ve ek gösterge maaş hesapları!