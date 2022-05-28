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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlar nasıl değişecek! İşte emekli maaşı emekli ikramiyesi ve mesleklere göre yeni ek göstergeler!
Giriş Tarihi: 28.05.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 08:18

SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlar nasıl değişecek! İşte emekli maaşı emekli ikramiyesi ve mesleklere göre yeni ek göstergeler!

Son dakika haberi: 3600 ek gösterge heyecanla beklenirken, düzenleme ile ilgili ayrıntılar da tek tek netleşiyor. Milyonlar memurun beklediği emekli maaşı ve emekli ikramiyelerini büyük oranda artıracak ek gösterge düzenlemesi ile ilgili taslağın, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve ardından son kararın verilmesi bekleniyor. Ek gösterge ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika ayrıntılar, mesleklere göre yeni ek göstergeler ve ek gösterge maaş hesapları!

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SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlar nasıl değişecek! İşte emekli maaşı emekli ikramiyesi ve mesleklere göre yeni ek göstergeler!

Son dakika haberi... Temmuz zammı öncesi, memurların beklediği en önemli düzenleme 3600 ek gösterge! Ek gösterge konusunda taslak ve çalışmalar son aşamaya gelmişken; '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?' '3600 ek göstergede son durum nedir?' soruları da hız kazanmaya başladı. İşte ek gösterge konusundaki son gelişmeler ve düzenleme sonrası oluşacak emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri hesabı

SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlar nasıl değişecek! İşte emekli maaşı emekli ikramiyesi ve mesleklere göre yeni ek göstergeler!

4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalar kapsamında yer alıyor.

3600 ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

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SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlar nasıl değişecek! İşte emekli maaşı emekli ikramiyesi ve mesleklere göre yeni ek göstergeler!

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek.

SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlar nasıl değişecek! İşte emekli maaşı emekli ikramiyesi ve mesleklere göre yeni ek göstergeler!

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.

SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaşlar nasıl değişecek! İşte emekli maaşı emekli ikramiyesi ve mesleklere göre yeni ek göstergeler!

Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

Ek gösterge taslağı, önümüzdeki günlerde Memur-Sen ile müzakere edilecek.

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