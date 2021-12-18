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Haberler Galeri Son dakika haberi | Başkan Erdoğan emekli maaşları için talimat verdi: Emekliye seyyanen artış ve yeni zam
Giriş Tarihi: 18.12.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 06:32

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan emekli maaşları için talimat verdi: Emekliye seyyanen artış ve yeni zam

Son dakika emekli zammı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 emekli zammının iyileştirilmesi talimatını verdi. Bu konuda; Hükümet emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapıyor. Düşük emekli maaşı alanlara seyyanen artış ve zam gündemde. Öte yandan; Emekliye enflasyon+%25 zam formülü de masada. İşte son dakika 2022 emekli zammı haberinin detayları!

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan emekli maaşları için talimat verdi: Emekliye seyyanen artış ve yeni zam

Son dakika haberi: Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan emekli maaşları için talimat verdi: Emekliye seyyanen artış ve yeni zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan emekli maaşları için talimat verdi: Emekliye seyyanen artış ve yeni zam

SEYYANEN ZAM

Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan emekli maaşları için talimat verdi: Emekliye seyyanen artış ve yeni zam

SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan emekli maaşları için talimat verdi: Emekliye seyyanen artış ve yeni zam

Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

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