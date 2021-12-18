Son dakika haberi | Başkan Erdoğan emekli maaşları için talimat verdi: Emekliye seyyanen artış ve yeni zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.