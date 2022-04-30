Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:58
Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
10:59
SON DAKİKA - Emekliye Temmuz sürprizi geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zam hesabı!
Son dakika haberi... Emekli temmuz zammı için geri sayım sürüyor. 2022 emekli temmuz zam oranı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'emekliye 1 mayıs müjdesi'ni yarın duyuracak. Bakan Bilgin, 'sürpriz' nitelemesi yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının artacağını paylaşmıştı. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Öte yandan; Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ile de emekli ve memur maaş zammı için tablo netleşmeye başladı. İşte o detaylar!