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Haberler Galeri SON DAKİKA - Emekliye Temmuz sürprizi geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zam hesabı!
Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 10:59

SON DAKİKA - Emekliye Temmuz sürprizi geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zam hesabı!

Son dakika haberi... Emekli temmuz zammı için geri sayım sürüyor. 2022 emekli temmuz zam oranı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'emekliye 1 mayıs müjdesi'ni yarın duyuracak. Bakan Bilgin, 'sürpriz' nitelemesi yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının artacağını paylaşmıştı. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Öte yandan; Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ile de emekli ve memur maaş zammı için tablo netleşmeye başladı. İşte o detaylar!

SON DAKİKA - Emekliye Temmuz sürprizi geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zam hesabı!

Son dakika haberi: Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı baz alınarak hesaplanıyor. Bu noktada; Merkez Bankası da geçtiğimiz günlerde, enflasyon tahminlerini açıklarken, önümüzdeki zam dönemine de ışık tutmuş oldu. Diğer yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 800 bin kişinin yararlanacağı emekli maaşı sürprizini açıklayacak.

SON DAKİKA - Emekliye Temmuz sürprizi geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zam hesabı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım."

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SON DAKİKA - Emekliye Temmuz sürprizi geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zam hesabı!

HER AYA YANSIYACAK

"Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."

SON DAKİKA - Emekliye Temmuz sürprizi geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zam hesabı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ TABAN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesaplarsak; Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

SON DAKİKA - Emekliye Temmuz sürprizi geliyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 emekli ve memur zam hesabı!

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor.

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