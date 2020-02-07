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  • Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve ...

AK Parti, Tüm Türkiye'yi ilgilendiren düzenlemeleri içeren bir torba teklif hazırladı. bilgilerine göre, Meclis'e sunulacak ile; BES daha cazip hale getirilecek, işverenlere kolaylıklar sunulacak, asgari ücrete destek gelecek. İşte önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen torba yasa teklifiyle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 10:23
Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

Hükümet, bürokrasiye neşter atıp vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak düzenlemeleri içeren teklifinde, birçok kesime yenilikler var. İşte haberinin detayları...

BES ÖDEMELERİ: Yurt dışında yaşayıp 'nden (BES) yararlanmak isteyenler ödemeleri döviz ile yapabilecek. Ödemeler şu anda TL ile yapılabiliyor. Bu kararın BES'i cazip hale getireceği en az 300-500 bin arasında yurt dışında yaşayan vatandaşın sisteme dahil olabileceği konuşuluyor.

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

TAHSİS İPTALİ: Tahsisleri iptal edilen turizm alanları üzerine kurulan tesislerin devlete geçiş süreci kısaltılacak.

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Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

MAAŞ KESİNTİSİ OLMAYACAK: Yurt dışından gelip Türkiye'de emekli olanların tekrar yurt dışına gidip yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlamaları halinde emekli maaşlarının kesilmesi uygulamasına son verilecek. Tam zamanlı işlerde ise kesinti devam edecek.

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

İŞYERİNE KOLAYLIK: Türkiye'deki tüm işyerlerinin çalışanlarını muhtarlıklara onaylatıp İçişleri Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu kaldırılacak. İşyerleri bu işi e-devlet üzerinden yapacak.

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

BOŞANMA TESCİLİ: Yurt dışı boşanma işlemlerinde, nüfusa başvurmak için iki tarafın da başvurması zorunluluğu kaldırılacak. Taraflardan birinin başvurusu boşanmanın tescili için yeterli olacak.

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

GREV VE LOVAKT: Madenlerde grizu, çökme gibi olaylar mücbir sebep sayılıyor ve bu durumda işletmelerin devlete olan bazı borç ve yükümlülükleri bir süre erteleniyor. Grev ve lokavt gibi durumların da mücbir sebep sayılması istendi.

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

75 LİRA TORBADA: desteğinin 75 lira olması düzenlemesi de torbada yer alacak.

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