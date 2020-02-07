Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme! BES ödemeleri ve Asgari Ücret...

Hükümet, bürokrasiye neşter atıp vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinde, birçok kesime yenilikler var. İşte son dakika haberinin detayları...
BES ÖDEMELERİ: Yurt dışında yaşayıp Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmak isteyenler ödemeleri döviz ile yapabilecek. Ödemeler şu anda TL ile yapılabiliyor. Bu kararın BES'i cazip hale getireceği en az 300-500 bin arasında yurt dışında yaşayan vatandaşın sisteme dahil olabileceği konuşuluyor.