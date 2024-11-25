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Haberler Galeri SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 25.11.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 06:37

SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?

Son dakika haberi: Her zaman geçim derdindeki vatandaşın yanında olan hükümet, ödeme gücü bulunmayanların GSS borcu için harekete geçiyor. 400 bin vatandaşın 250 milyon TL'yi aşan borcu silinecek. Son 10 yılda biriken borçlar ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ertelenecek. Kimlerin biriken borcu silinecek? Uygulamadan kimler yararlanabilecek?...

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?

Son dakika haberi: 2025 yılı yaklaşırken ödeme gücü bulunmayan vatandaşların gözü, Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanmaya devam edip etmeyeceklerinde. Her zaman geçim derdindeki vatandaşın yanında olan hükümet, ödeme gücü bulunmayanlar için bir kez daha harekete geçecek mi?

SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?

100 milyar TL'yi aşan, 2025 yılı asgari ücret zammı ve oluşacak gecikme faiziyle daha da artacak olan GSS borçlarının akıbeti ne olacak? Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek mi? AK Parti ve hükümet formülü ne? İşte bütün bu kritik soruların yanıtları "İşin Doğrusu"nda...

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SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?

GSS NEDİR, ZORUNLU MUDUR?

GSS; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor. Genel sağlık sigortası kişilerin ekonomik gücü ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı 85 milyonluk Türkiye'nin tamamını kapsıyor. GSS zorunlu olup, bu hak ve yükümlülüklerden vazgeçilmesi mümkün değil.

SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?

KİMLERİ KAPSIYOR?

GSS kapsamında sigortalı sayılan 33 grup özetle şöyle: Bir işverenin emrinden çalışan 4/a'lılar, BağKur'lu 4/b'liler, kamu idarelerinde çalışan 4/c'liler. İsteğe bağlı sigortalı olanlar. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 18 yaşını doldurmamış çocuklar. 65 yaş aylığı alanlar. Şeref aylığı alanlar. Geçici köy korucuları emeklileri.

SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?

Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler. Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler. Avukatlık stajı yapmakta olanlar. Hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kadınlar. 18 yaşından küçük engelli ve engelli yakını aylığı alanlar. Er, erbaşlar.

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