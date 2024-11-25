Giriş Tarihi: 25.11.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
06:37
SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?
Son dakika haberi: Her zaman geçim derdindeki vatandaşın yanında olan hükümet, ödeme gücü bulunmayanların GSS borcu için harekete geçiyor. 400 bin vatandaşın 250 milyon TL'yi aşan borcu silinecek. Son 10 yılda biriken borçlar ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ertelenecek. Kimlerin biriken borcu silinecek? Uygulamadan kimler yararlanabilecek?...