SON DAKİKA | Hükümet GSS için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu siliniyor! Kimler yararlanabilecek?

100 milyar TL'yi aşan, 2025 yılı asgari ücret zammı ve oluşacak gecikme faiziyle daha da artacak olan GSS borçlarının akıbeti ne olacak? Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek mi? AK Parti ve hükümet formülü ne? İşte bütün bu kritik soruların yanıtları "İşin Doğrusu"nda...



