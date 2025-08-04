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Haberler Galeri SON DAKİKA | Hükümet'ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak
Giriş Tarihi: 04.08.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 07:21

SON DAKİKA | Hükümet'ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilan ettiği 2025'te hem nüfusun arttırılması hem de kadınların istihdamının desteklenmesi için yeni bir adım daha atıldı. Yarım zamanlı çalışma ve doğum teşviklerinin ardından, kamu kurumlarında 24 saat hizmet verecek kreş ve bakımevleri açılacak. Kamu kurumları ilk aşamada çalışanlarının çocukları için kreş ve bakımevleri ihtiyaçlarını belirleyecek.

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Nüfus Politikaları Kurulu'nda ele alınan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordine edeceği kreş ve bakımevi adımının detayları İŞ'İN DOĞRUSU'nda....

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

DOĞURGANLIK ORANI NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre doğurganlık hızının 2001'de 2,38 çocukken, 2024 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlık oranının nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Nüfus oranı her yıl daha da düşüyor.

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SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

DEVLET NEYİ AMAÇLIYOR?

12'inci Kalkınma Planı'nda, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini sağlamak amacı yer alıyor. Bu doğrultuda aile kurumunun güçlendirilmesi, doğurganlığın nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ile çocuk bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılması temel amaç olarak belirlendi.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amacıyla 2025 "Aile Yılı" ilan edildi. Bu doğrultuda sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen ülkemizin doğurganlık hızının artışına olumlu yönde katkı sağlanmasına yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçiriliyor.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

KURUMLARIN KAPASİTE Mİ ARTTIRACAK?

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan kreş ve çocuk bakımevi hizmetinden personelin azami ölçüde faydalanabilmesi ve çalışan ailelerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kurumlar kreş ve çocuk bakımevlerinin kapasitelerini arttıracak. Yeni kreş ve çocuk bakımevlerinin faaliyete geçirecek.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

HANGİ KURUMLAR ÖNCELİKLİ OLACAK?

Özellikle personel sayısının fazla olduğu ya da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları bakımından, bakanlık merkez teşkilatları, üniversiteler, adliyeler, il emniyet müdürlükleri, şehir hastaneleri öncelikli olacak.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

TASARRUF TEDBİRLERİNE TAKILIR MI?

Dinamik nüfus yapısının korunması ve çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi ve bu doğrultuda kreş, çocuk bakımevi hizmeti verilmesi amacıyla arsa veya arazi satın alınmasına izin verilecek. Ayrıca kamulaştırma, yeni inşaata başlanılması veya bu amaçla kiralama yapılması da bu izin kapsamında olacak.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

KURUMLAR NE YAPACAK?

Söz konusu izin kapsamında yeni faaliyete geçirilecek kreş ve gündüz bakımevleri en geç faaliyete geçtiği ay sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Kreş ve çocuk bakımevi hizmeti öncelikli olarak kurumların kendilerine ait binalarda verilecek.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

Kurumlara ait uygun yer bulunmaması halinde anılan hizmet için arsa veya arazi satın alınması ya da kamulaştırılması, yeni inşaata başlanılması veya kiralama yapılmasından önce bu amaçla kullanılacak Hazineye ait taşınmaz olup olmadığının tespit edilecek. Yapılacak harcamalarda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına dikkat edilerek azami tasarruf anlayışı içerisinde hareket edilecek.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

KİM NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu adım uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Özellikle 7/24 esasıyla hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımıza yönelik nitelikli bakım imkanının yaygınlaştırılması büyük bir öneme sahip" diye konuştu.

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

KAÇ KREŞ VE BAKIMEVİ VAR?

HİZMET VEREN KURULUŞLAR KURUM SAYISI ÇOCUK SAYISI

Aile Bakanlığı özel kreş ve güdüz bakımevleri 2.025 81.478
Devlet memurlarının çocukları için açılan bakımevleri 348 24.576
MEB resmi okulları 6.097 793.520

SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

MEB resmi anasınıfları 19.510 643.488
MEB özel anaokulları 1.319 55.882
İş kanuna göre işletmelerde açılan kreşler 12 351
TOPLAM ............................. 39.127 1.937329