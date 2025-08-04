Giriş Tarihi: 04.08.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025
07:21
SON DAKİKA | Hükümet'ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilan ettiği 2025'te hem nüfusun arttırılması hem de kadınların istihdamının desteklenmesi için yeni bir adım daha atıldı. Yarım zamanlı çalışma ve doğum teşviklerinin ardından, kamu kurumlarında 24 saat hizmet verecek kreş ve bakımevleri açılacak. Kamu kurumları ilk aşamada çalışanlarının çocukları için kreş ve bakımevleri ihtiyaçlarını belirleyecek.