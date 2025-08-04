SON DAKİKA | Hükümet’ten nüfusu artırmak için yeni seferberlik! Kreş ve bakımevleri açılacak

TASARRUF TEDBİRLERİNE TAKILIR MI?



Dinamik nüfus yapısının korunması ve çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi ve bu doğrultuda kreş, çocuk bakımevi hizmeti verilmesi amacıyla arsa veya arazi satın alınmasına izin verilecek. Ayrıca kamulaştırma, yeni inşaata başlanılması veya bu amaçla kiralama yapılması da bu izin kapsamında olacak.



