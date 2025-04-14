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Haberler Galeri SON DAKİKA | İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrenciler SABAH'a konuştu: Bu proje gençlere güç verdi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:46

SON DAKİKA | İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrenciler SABAH'a konuştu: Bu proje gençlere güç verdi

Son dakika haberi: Gençlere "hem okuma hem de kazanç sağlama" fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı yoğun ilgi görüyor. Programın 10 aylık ilk fazı için ayrılan 7 milyar TL'lik ödeme gençlerin cebine girmeye başladı. Program sayesinde okurken iş deneyimi kazanmaya başladıklarını anlatan öğrenciler, çalışmalarının karşılığında elde ettikleri gelirle de rahat bir nefes aldıklarını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrenciler SABAH’a konuştu: Bu proje gençlere güç verdi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve "hem okuma hem de kazanç sağlama" fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı gençlerden yoğun ilgi görüyor. Programın 100 bin kontenjanlık ilk fazına 450 bin başvuru yapıldı. Ankara 25 bin başvuru ile ilk sırada yer alırken, Başkent'i İzmir, İstanbul ve Konya takip etti.

SON DAKİKA | İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrenciler SABAH’a konuştu: Bu proje gençlere güç verdi

10 aylık program kapsamında ilk faz için ayrılan 7 milyar TL'lik ödeme gençlerin cebine girmeye başladı. Eylül ayında ilanı yapılacak programın ikinci 100 bin TL'lik kontenjanı yoğun ilgi nedeniyle arttırılacak. Programdan yararlanan öğrenciler, deneyimlerini SABAH'a anlattı. Yeni çevre kurmaya ve iş deneyimi kazanmaya başladıklarını belirten öğrenciler, hem aileler hem kendilerinin rahatladıklarını, geleceğe umutla baktıklarını belirttiler.

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SON DAKİKA | İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrenciler SABAH’a konuştu: Bu proje gençlere güç verdi

İŞSİZLİK ORANINA OLUMLU KATKI

İşte programa dair sorular ve yanıtları:

İŞKUR Gençlik Programının hedefi ne?

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen ve gençlerin iş hayatına hazırlanmalarını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, yürütülen yenilikçi programlarla öğrencilere hem maddi destek sağlıyor hem de kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkıda bulunuyor.

Program nasıl ortaya çıktı?

İŞKUR Gençlik Programı'nın ortaya çıkışı, gençlerle yapılan detaylı görüşmeler ve ihtiyaç analizleri sonucunda şekillendi. Üniversitelerde yapılan saha çalışmaları ve gençlerin talepleri doğrultusunda oluşturulan programın temelinde, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeleri ve gelecekte iş hayatına hazırlıklı bireyler olarak mezun olmaları hedefleniyor. Özellikle deneyim eksikliği ve kariyer başlangıcında yaşanan belirsizliklere çözüm sunuyor.

SON DAKİKA | İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrenciler SABAH’a konuştu: Bu proje gençlere güç verdi

İstihdama katkısı var mı?

Program, aynı zamanda genç işsizliğiyle mücadele konusunda da önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye'de genç işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 seviyesindeyken 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla yüzde 15'e geriledi. Bu düşüşte aktif iş gücü programlarının ve İŞKUR'un gençlere dönük politikalarının ciddi katkısı bulunuyor. Öğrencilerin mezuniyet sonrası NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) statüsüne düşmelerini önlemeyi ve iş gücüne katılmalarını sağlamayı hedefliyor.

SON DAKİKA | İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrenciler SABAH’a konuştu: Bu proje gençlere güç verdi

Programa başvuru yoğunluğu nasıl?

4 Şubat'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyusunun ardından yoğun ilgili gören programın 2024-2025 dönemi için belirlenen 100 bin kişilik kontenjanı doldu. Başvuru sayısı 450 bine ulaştı. Hedef, dört yıl içinde hem okuyup hem çalışan 1 milyon öğrenciye ulaşmak.