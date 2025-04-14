Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
06:46
SON DAKİKA | İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrenciler SABAH'a konuştu: Bu proje gençlere güç verdi
Son dakika haberi: Gençlere "hem okuma hem de kazanç sağlama" fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı yoğun ilgi görüyor. Programın 10 aylık ilk fazı için ayrılan 7 milyar TL'lik ödeme gençlerin cebine girmeye başladı. Program sayesinde okurken iş deneyimi kazanmaya başladıklarını anlatan öğrenciler, çalışmalarının karşılığında elde ettikleri gelirle de rahat bir nefes aldıklarını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi