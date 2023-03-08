Giriş Tarihi: 08.03.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 15:58

SON DAKİKA: İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika haberleri...Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İstanbul depremi haritası ve tarihi en çok araştırılan konular arasında gündemdeki sıcaklığını koruyor. İstanbul deprem tarihi mercek altına alındı. Buna göre İstanbul'da her 250 yılda bir büyük deprem riski artıyor. Peki beklenen İstanbul depremi ne zaman olabilir? İstanbul ve Tekirdağ da hissedilen 3.6 büyüklüğünde deprem sonrası uzman yorumları merak ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için açıklama geldi. 3.6 büyüklüğündeki bu deprem haberci mi? İşte uzman yorumlarıyla bölge bölge detaylar...