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Haberler Galeri SON DAKİKA: İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması
Giriş Tarihi: 08.03.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 15:58

SON DAKİKA: İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika haberleri...Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İstanbul depremi haritası ve tarihi en çok araştırılan konular arasında gündemdeki sıcaklığını koruyor. İstanbul deprem tarihi mercek altına alındı. Buna göre İstanbul'da her 250 yılda bir büyük deprem riski artıyor. Peki beklenen İstanbul depremi ne zaman olabilir? İstanbul ve Tekirdağ da hissedilen 3.6 büyüklüğünde deprem sonrası uzman yorumları merak ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için açıklama geldi. 3.6 büyüklüğündeki bu deprem haberci mi? İşte uzman yorumlarıyla bölge bölge detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: İstanbul’un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika haberi...11 ilde etkisini gösteren asrın en yıkıcı depremleri Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Depremin üzerinden 1 ayı aşkın süre geçerken, Türkiye'de birçok vatandaş İstanbul'da beklenen depremi araştırmaya başladı. İstanbul deprem haritası ve fay hattı gündemdeki sıcaklığını artırdı. Son 5 asırda ise 2 büyük İstanbul depremi var. Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için dikkat çeken bir analiz yaptı.

SON DAKİKA: İstanbul’un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ

1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.

Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

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SON DAKİKA: İstanbul’un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

1766 İSTANBUL DEPREMİ: KÜÇÜK KIYAMET

1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçeleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.

Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: İstanbul’un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

DEPREM TARİHİ BU RAKAMA İŞARET ETTİ: 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

SON DAKİKA: İstanbul’un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLABİLİR?

Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'da beklenen deprem için araştırmalar sıklaştı. Uzmanlar ve deprem bilimciler İstanbul'da bir deprem bekliyor ancak kesin bir tarih verilmesi söz konusu değil.

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