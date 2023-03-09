Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü! İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı | Video
Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
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