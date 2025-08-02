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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı
Giriş Tarihi: 02.08.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 17:05

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı

Son dakika haberi...600 bin kamu işçisi için beklenen gün geldi. Bir süredir devam eden görüşmeler sonuç verdi. Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren bugün imzayı attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Artık bu dosyayı kapattık. Önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme sürecimiz var. İnşallah Ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimize, masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı

Son dakika haberleri...600 bin kamu işçisi ve ailesinin merakla beklediği gün geldi. Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren bugün imzayı attı.

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Kamu işçisi ve ailesinin merakla beklediği görüşmelerde sona gelindi. Kamu işçisi zammı için beklenen anlaşma sağlandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı

İMZALAR BUGÜN ATILDI!

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı

"ÖNÜMÜZDE MEMURLARLA YAPACAĞIMIZ TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİMİZ VAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli ile kamuda örgütlü sendikaların başkanları katıldı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ için ayrı ayrı hazırlanan protokol metinlerinin imzalanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında, "Yaklaşık 600 bin kamu işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona geldik ve biraz önce protokolleri imzaladık. İmzaladığımız bu protokollerin önce devletimize, milletimize, kamu işçilerimize hayırlar getirmesini nice Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Sendikalarla yaklaşık 7 aydır müzakereleri başarılı şekilde yönetmeye gayret ettiklerini belirten Işıkhan, bunda da sonuca ulaştıklarını söyledi.

Işıkhan, sosyal diyalog anlayışı doğrultusunda sendikalara kapılarını her zaman açık tuttuklarını vurgulayarak, "Müzakere süreci uzun bir zamana yayılmış durumdaydı. Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Bey'le hem de HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Devlet Bey'le protokolümüzü imzaladık." diye konuştu.

Önlerinde memurlarla yapacakları toplu sözleşme sürecinin olduğunu anımsatan Işıkhan, ağustos ayı sonunda da bu süreci masada başarıyla neticelendireceklerine yürekten inandığını ifade etti.

Liderliği ve çalışmalara verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a da teşekkür etti.

SON DAKİKA: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı

DETAYLAR BELLİ OLDU

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan ve uzlaşmayla sonuçlanan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün detayları belli oldu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileriyle ayrı ayrı imzalanan protokole göre, toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin aylık brüt ücretleri 42 bin liraya yükseltildi.

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin lira ve üzerinde olan işçilere ise aylık 1200 lira seyyanen zam verildi.

İşçilerin brüt ücretleri 42 bin lira taban ücrete çekildikten ve taban ücret dışında kalan işçilere ise seyyanen zam yapıldıktan sonra birinci yıl birinci 6 ay için yüzde 24 zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmelerinin birinci yıl ikinci 6 ayı için aylık brüt ücretlere 1500 lira seyyanen zam uygulandı.

Bu seyyanen zam sonrası işçilerin brüt ücretlerine birinci yıl ikinci 6 ay için yüzde 11 zam verildi.

İşçilerin brüt ücretlerine, ikinci yıl birinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yıl ikinci 6 ay için de yüzde 6 zam yapıldı.

2025'in ikinci 6 ayı ve 2026'nın birinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarının, belirlenen ücret zammı oranlarını aşması halinde, aşan kısım, bir sonraki 6 ayın ücret zammı oranına ilave edilecek.

2026'nın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyonun oranının, belirlenen ücret zammı oranını aşması halinde ise ikinci yıl ikinci 6 ayın son günündeki ücrete, takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere eklenecek.

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı

MAKTU ÖDEMELER DE ÜCRET ZAMLARI ORANINDA ARTIRILACAK

Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye dışında işçilere ödenen ikramiye gün sayısı, 60 günden az olan iş yerlerinde 60 günü geçmeyecek şekilde toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 20 gün, ikinci yılında ise 60 günü geçmeyecek şekilde 20 gün ikramiye ödemesi yapılacak.

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecek.

1 Mart 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine tabii çalışan işçilere, taban ücret veya seyyanen zam ve birinci yıl birinci 6 ay ücret zammı yapıldıktan sonra oluşan ücretlere önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3,68 oranında zam yapılacak.

1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerinde de yukarıdaki usule uygun olarak enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak aynı usul ve esaslarla zam yapılacak. Bu zam maktu ödemelere de aynen uygulanacak.

Protokolün ekindeki listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar, kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecek.