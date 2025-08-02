Video Ekonomi SON DAKİKA: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı | Video
SON DAKİKA: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı | Video

SON DAKİKA: Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı | Video

02.08.2025 | 14:22

Son dakika haberi...600 bin kamu işçisi için beklenen gün geldi. Bir süredir devam eden görüşmeler sonuç verdi. Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren bugün imzayı attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Artık bu dosyayı kapattık. Önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme sürecimiz var. İnşallah Ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimizi masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

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