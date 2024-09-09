Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
09:58
SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4'lü hesap! OVP'de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...
Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyona dair yeni tahminler geldi. Güncellenmiş OVP ile birlikte Merkez Bankası'nın, hükümetin ve piyasanın güncel enflasyon beklentileri belli oldu. Peki bu beklentilere göre memur ve emekli maaşı ocakta ne kadar zam alır? Hesaplamalar yapıldı. İşte yeni emekli ve memur maaş zammı için merak edilen 4'lü hesap...