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Haberler Galeri SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4'lü hesap! OVP'de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...
Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:58

SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4'lü hesap! OVP'de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...

Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyona dair yeni tahminler geldi. Güncellenmiş OVP ile birlikte Merkez Bankası'nın, hükümetin ve piyasanın güncel enflasyon beklentileri belli oldu. Peki bu beklentilere göre memur ve emekli maaşı ocakta ne kadar zam alır? Hesaplamalar yapıldı. İşte yeni emekli ve memur maaş zammı için merak edilen 4'lü hesap...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4’lü hesap! OVP’de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...

Son dakika haberleri: Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyen memur ve emekli zammı için yeni hesaplamalar ortaya çıktı. Yeni OVP'de açıklanan enflasyon tahminlerine göre emekli ve memur zammı ne kadar olur merak ediliyordu. Memur ve emekliye zam için merak edilen hesaplamalar yapıldı. İşte yeni memur ve emekli maaşı için 4'lü hesap...

SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4’lü hesap! OVP’de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...

YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI BELLİ OLDU

Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası 3 veri açıkladı. Bunlar: Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi. Yeni OVP'de güncellenen yıl sonu enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur zammı için yeni oranlar ortaya çıktı. Bu verilerle Ocak'ta ne kadar memur veya emekli maaşı alacağını merak eden vatandaşlar için hesaplama yapılabiliniyor. Peki Merkez Bankası'nın, piyasanın ve OVP'deki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi senaryolarına göre maaşlar ne kadar zamlanır? İşte memur ve emekli zammı için merak edilen 4'lü hesap…

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SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4’lü hesap! OVP’de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...

YENİ EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ORAN ARTTI

Merkez Bankası yıl sonunda yüzde 38 enflasyon beklerken yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 43.31 çıktı. Yeni OVP'de ise yüzde 41.5 olarak güncellendi. Böylece memur ve emekli maaşı için yeni zam oranı ortaya çıktı. İşte emekli maaşı ve memur zammı için yeni oranlar…

SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4’lü hesap! OVP’de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.

SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4’lü hesap! OVP’de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...

TCMB VERİSİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunda daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahminini korudu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıkladı. Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emekli maaşı için yeni artış oranını verecek.

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