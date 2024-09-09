SON DAKİKA: Memur ve emekliye zam için 4’lü hesap! OVP’de yeni zam oranları çıktı: İşte merak edilen memur ve emekli zammı...

YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI BELLİ OLDU

Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası 3 veri açıkladı. Bunlar: Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi. Yeni OVP'de güncellenen yıl sonu enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur zammı için yeni oranlar ortaya çıktı. Bu verilerle Ocak'ta ne kadar memur veya emekli maaşı alacağını merak eden vatandaşlar için hesaplama yapılabiliniyor. Peki Merkez Bankası'nın, piyasanın ve OVP'deki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi senaryolarına göre maaşlar ne kadar zamlanır? İşte memur ve emekli zammı için merak edilen 4'lü hesap…