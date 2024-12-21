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Haberler Galeri SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:03

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...

Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için 5 aylık rakamlar kesinleşti. 2 hafta sonra nihai oranların da açıklanmasıyla yeni memur ve emekli zammı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin gözü yıl sonu enflasyon rakamlarında. Son rakama ilişkin TCMB'den yeni veriler geldi. Peki söz konusu verilere göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılında uygulanacak memura ve emekliye zam oranları...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...

Son dakika haberleri: 2025 yılı memur ve emekli zammı 2 hafta sonra belli olacak. Emekli ve memur zammı için 5 aylık oran kesinleşirken, son veriye ilişkin Merkez Bankası'ndan yeni data geldi. Böylece memur ve emekliye zam hesapları yenilendi. İşte memur ve emekli maaşı için yapılacak Ocak zammı tutarları...

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ

Ocak ayı yaklaştıkça birlikte milyonlarca emeklinin ve memurun hesapları da netleşiyor. Ocak ayında oluşacak 6 aylık enflasyon kadar artış alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklilerinin gözü de yıl sonu enflasyon rakamlarında. Daha önce Merkez Bankası yüzde 44 olarak tahminin açıklamış, hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yüzde 45 civarında bir enflasyon beklendiğini söylemişti. Aralık enflasyonunun açıklanmasına çok kısa bir süre kala Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları geldi. Böylece ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon tahminleri de açıklanndı.

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SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...

Ankette ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 45.28 olarak yer aldı. Bu orana göre 2024 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 16.47 çıkacak.

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 16,47; MEMUR ZAMMI YÜZDE 12,23 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16,47, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 5,88 enflasyon farkıyla yüzde 12,23 olacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 44 bin liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya yükselecek.

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...

REFAH PAYI BEKLENİYOR

Enflasyon artışları hemen hemen kesinleşirken emeklilerde ve memurlarda iki ayrı beklenti de gündemdeki yerini koruyor. Öncelikle memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı artışları ve enflasyon farkı 6 aylık enflasyonun altında kalıyor. Bu durumda artış oranının 6 aylık enflasyon ile eşitlenmesi böylece hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin aynı oranda enflasyon artışı alması sağlanabilir.

İkinci beklenti ise bu eşitlemenin ardından tüm emeklilere bir refah payı daha eklenmesi yönünde. Bu durumda da yüzde 16-17 bandındaki 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20'ler seviyesine çekilmesi söz konusu olabilecek.

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