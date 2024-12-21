SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...

REFAH PAYI BEKLENİYOR

Enflasyon artışları hemen hemen kesinleşirken emeklilerde ve memurlarda iki ayrı beklenti de gündemdeki yerini koruyor. Öncelikle memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı artışları ve enflasyon farkı 6 aylık enflasyonun altında kalıyor. Bu durumda artış oranının 6 aylık enflasyon ile eşitlenmesi böylece hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin aynı oranda enflasyon artışı alması sağlanabilir.

İkinci beklenti ise bu eşitlemenin ardından tüm emeklilere bir refah payı daha eklenmesi yönünde. Bu durumda da yüzde 16-17 bandındaki 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20'ler seviyesine çekilmesi söz konusu olabilecek.