Giriş Tarihi: 21.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
17:03
SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için kritik data geldi: Fark %5.88! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam oranları...
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için 5 aylık rakamlar kesinleşti. 2 hafta sonra nihai oranların da açıklanmasıyla yeni memur ve emekli zammı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin gözü yıl sonu enflasyon rakamlarında. Son rakama ilişkin TCMB'den yeni veriler geldi. Peki söz konusu verilere göre memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2025 yılında uygulanacak memura ve emekliye zam oranları...