Son Dakika | Sermaye piyasasında denetim sıkılaştırılıyor: Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi geliyor! İşte yeni düzenlemeler

Yeni sistem; "fon büyüklüğünün temel finansal göstergelerle açıklanamayacak şekilde artması", "fonun toplam değerine oranla anlık nakit veya kolay paraya çevrilebilir varlık rasyosunun hızla düşmesi" ve "bir fonun veya aynı gruba ait fonların, dolaşımdaki sığ bir hissede toplam payının izaha muhtaç şekilde artması" halinde devreye girecek.

CEZALAR ARTACAK

Taslakta idari para cezalarının yeniden değerleme oranında artışının ötesine geçilerek, bazı suç fiillerinde alt-üst sınırların yükseltilmesi de ele alınıyor. SPK'da idari para cezaları 9 bin 482 TL'den 5 milyon 565 bin TL'ye kadar veriliyor. Alternatifli çalışmada cezaların katlanarak arttırılmasının yanı sıra "ekonomik büyüklüğe göre cezanın belirlenmesi" formülü de ele alınıyor. Fon işlemlerinin, ilişkili taraf işlemlerinin ve yapay fiyat oluşumunun hangi noktada "piyasa bozucu eylem" sayılacağı da açıklık kazanacak. Piyasa dolandırıcılığı için 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor. Yeni çalışmada ceza miktarının arttırılması şeklinde düzenlenmesi veya fon piyasasına özgü manipülatif işlemlerin mevcut suç tanımları kapsamına alınması da değerlendiriliyor.