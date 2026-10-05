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Son Dakika | Sermaye piyasasında denetim sıkılaştırılıyor: Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi geliyor! İşte yeni düzenlemeler
Giriş Tarihi: 05.10.2026 07:29
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:31
Son Dakika | Sermaye piyasasında denetim sıkılaştırılıyor: Erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi geliyor! İşte yeni düzenlemeler
Son dakika haberi: Fon yatırımcılarının korunmasına yönelik yeni mekanizmalar oluşturulacak. Yeni düzenleme ile erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi kurulacak. Hata yapanlara verilen cezalar katlanacak, piyasa bozucu eylemler netleşecek.