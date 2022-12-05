Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:24
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
07:24
Son dakika | Şırnak'ta petrol bulundu! Başkan Erdoğan Gabar Dağı petrol rezervini duyuracak
SABAH yazarı Yavuz Donat Şırnak'ta bulunan petrol rezervi ve miktarına ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir duyuru yapacağını aktardı. Donat'ın bölgedeki uzmanlardan edindiği bilgiye göre Şırnak'ta yeni kuyular da açılıyor ve rezerv miktarı ciddi boyutta. İşte Türkiye'yi sevindiren haber