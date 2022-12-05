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Haberler Galeri Son dakika | Şırnak'ta petrol bulundu! Başkan Erdoğan Gabar Dağı petrol rezervini duyuracak
Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 07:24

Son dakika | Şırnak'ta petrol bulundu! Başkan Erdoğan Gabar Dağı petrol rezervini duyuracak

SABAH yazarı Yavuz Donat Şırnak'ta bulunan petrol rezervi ve miktarına ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir duyuru yapacağını aktardı. Donat'ın bölgedeki uzmanlardan edindiği bilgiye göre Şırnak'ta yeni kuyular da açılıyor ve rezerv miktarı ciddi boyutta. İşte Türkiye'yi sevindiren haber

YAVUZ DONAT
Son dakika | Şırnak’ta petrol bulundu! Başkan Erdoğan Gabar Dağı petrol rezervini duyuracak

Son dakika haberler: Şırnak ve çevresindeki hareketlilik sonrası yaptığı araştırmalar neticesinde Gabar'da önemli miktarda petrol rezervi keşfedildiği ve devamının da geleceğini öğrenen Yavuz Donat yakında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sevindirici gelişmeyi kamuoyuyla paylaşacağı bilgisine ulaştı.

İşte Yavuz Donat'ın yazısından öne çıkan o bölümler;

Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.

Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.

Son dakika | Şırnak’ta petrol bulundu! Başkan Erdoğan Gabar Dağı petrol rezervini duyuracak

Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.
Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:

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Son dakika | Şırnak’ta petrol bulundu! Başkan Erdoğan Gabar Dağı petrol rezervini duyuracak

TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.

Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.

Son dakika | Şırnak’ta petrol bulundu! Başkan Erdoğan Gabar Dağı petrol rezervini duyuracak

Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.

Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.
2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.

Son dakika | Şırnak’ta petrol bulundu! Başkan Erdoğan Gabar Dağı petrol rezervini duyuracak

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