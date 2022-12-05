Şırnak Gabar Dağı'nda petrol bulundu! Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı | Video

Şırnak’ın Gabar Dağı’nda petrol rezervi bulunduğunu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde duyuracağı öğrenildi. Bulunan petrol rezervinin Türkiye'deki petrol rezervinin iki katı olduğu ve günlük 5 bin varil çıkarıldığı kaydedildi.